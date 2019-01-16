情资显示朝鲜续制造核武 料对特朗普带来压力

彭博报导，朝鲜领导人金正恩年初表示，平壤去年即已采取措施停止制造核武。不过，卫星影像分析和美国外泄的情报资料显示，过去一年间，朝鲜不但持续制造核武，还可能扩大。





金正恩去年 4 月宣布不再实施核试，此举促成他与美国总统特朗普 6 月在新加坡首度举行高峰会。但核扩散分析专家指出，过去这段时间，朝鲜持续制造飞弹和核弹头。一个武器监控团体估计，金正恩又取得足够的核裂变物质，可供他制造 6 枚新核弹。如此一来，朝鲜的核弹总数将突破 20 枚。





美国非政府组织“共同的地球未来基金会”（ One Earth Future Foundation ）公开资料计划“ Datayo Project ”主任、卫星图像专家汉纳姆（ Melissa Hanham ）表示，没有任何蛛丝马迹透露，平壤当局已停止或减缓核子和飞弹计划的进程，反而已进入新阶段。





近期发布的各项报告也指出，朝鲜两座疑似铀浓缩设施仍持续运作。去年 7 月，美国国务卿蓬佩奥在参议院作证时也承认，朝鲜仍在制造核裂变物质。





其他报告则透露，去年特金会举行前，朝鲜还提升了自己的武力，而一处据信生产出射程远达美国的首批洲际弹道飞弹的工业设施，则至今仍持续运转。





报告也指出，平壤当局近期还扩充了一座工厂的规模，而它的用途可能是为隐蔽性较佳的新型固体燃料火箭制造发动机。此外，平壤也扩大了长程飞弹的地下基地。





特金二会可望举行之际，这些报告突显美方面对的风险。虽然特朗普对金正恩停止实施武器测试和废除数座测试设施的决定表示肯定，但这些行动这并不妨碍朝鲜暗地制造足以威胁美国的武器。（中央社）

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