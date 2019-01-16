情资显示朝鲜续制造核武 料对特朗普带来压力

彭博报导，朝鲜领导人金正恩年初表示，平壤去年即已采取措施停止制造核武。不过，卫星影像分析和美国外泄的情报资料显示，过去一年间，朝鲜不但持续制造核武，还可能扩大。
金正恩去年4月宣布不再实施核试，此举促成他与美国总统特朗普6月在新加坡首度举行高峰会。但核扩散分析专家指出，过去这段时间，朝鲜持续制造飞弹和核弹头。一个武器监控团体估计，金正恩又取得足够的核裂变物质，可供他制造6枚新核弹。如此一来，朝鲜的核弹总数将突破20枚。
美国非政府组织“共同的地球未来基金会”（One Earth Future Foundation）公开资料计划“Datayo Project”主任、卫星图像专家汉纳姆（Melissa Hanham）表示，没有任何蛛丝马迹透露，平壤当局已停止或减缓核子和飞弹计划的进程，反而已进入新阶段。
近期发布的各项报告也指出，朝鲜两座疑似铀浓缩设施仍持续运作。去年7月，美国国务卿蓬佩奥在参议院作证时也承认，朝鲜仍在制造核裂变物质。
其他报告则透露，去年特金会举行前，朝鲜还提升了自己的武力，而一处据信生产出射程远达美国的首批洲际弹道飞弹的工业设施，则至今仍持续运转。
报告也指出，平壤当局近期还扩充了一座工厂的规模，而它的用途可能是为隐蔽性较佳的新型固体燃料火箭制造发动机。此外，平壤也扩大了长程飞弹的地下基地。
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