猪年沾光 新加坡年货市集猪笼草爆红

农历新年将届，新加坡牛车水年货大街象征大吉大利植物热卖，不仅抢购金钱树、金桔树当家庭摆饰，意寓财源广进，甚至连猪笼草都沾猪年的光，成为热门抢手植物。





牛车水年货大街市集从 18 日起到 2 月 4 日（腊月三十除夕）， 18 天的年货市集吸引大批本地民众与国际旅人驻足购买年货。





新加坡华人社群多半维持传统习俗，即便各大超市均贩售年节货品，牛车水年货大街的多元南北干货仍是老一辈新加坡人赶办年货首选。





走进牛车水年货大街，除了瓜子、香肠、腊肉、鲍鱼、 香菇等食品外，来自台湾的果冻、麻糬、花生、椪柑同样热销。





值得注意的是，新加坡人相当关注春节花卉选择，盼取象征大吉大利、财源广进寓意。普遍来说，金钱树、金桔树、桃花、银柳、富贵竹是新加坡人称为年花的首选。





新加坡媒体多半会在春节前报导十二生肖的新年运势，笃信风水的或许相信透过植物趋吉避凶有好运势，但多数新加坡人均取植物谐音象征吉利。





牛车水花商表示，桃花意寓桃花缘或鸿图大展，无论求取姻缘或经商者都是最常购买的植物。诸多企业界人士也热爱金钱树，象征财源广进，银柳也有招财进宝之意，富贵竹更有步步高升与开运转势的象征。





特别的是，面对即将到来的猪年，年货市场里的猪笼草可能托猪年的福而意外热卖。





上班族明永昌受访认为，这或许是一般人对年花的误解，年花并没有特别的限定种类，只要赏心悦目就达到年花的目的。





他说，猪笼草外型与饱满钱包非常相似，也有财源广进意思，新加坡华人均盼新年能风生水起，猪笼草会成为市集的热卖年花，不令人意外。（中央社）

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