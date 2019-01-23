美国政府部分停摆 导致一些关键经济数据推迟公布

美国政府部分停摆从周三开始进入第二个月，导致许多关键经济数据不能按时公布，投资者和企业在作重要决策时只能跟着感觉走。





本次从 12 月 22 日开始的政府停摆，已经成为美国历史上最长的一次关门。约有四分之一的政府部门受到影响。





商务部受到影响，导致下属的经济分析局和统计局暂停数据发布。劳工部不受影响，下属劳工统计局继续发布数据，其中包括备受关注的月度就业报告。





像美国联邦储备委员会 ( 美联储 ) 和世界大型企业研究会 (Conference Board) 这样的非官方机构也将继续发布数据。





** 哪些数据受到影响 ?**





首先是 11 月新屋销售、商品贸易收支初值、趸售和零售库存报告，这些原本应在 12 月最后一周公布。这些数据的 12 月份报告也可能会推迟。





其他延后公布的还有 11 月建筑报告。 11 月国际贸易收支数据也被推迟。





11 月企业库存数据及工厂订单报告亦延后公布。 12 月零售销售、房屋开工及建筑许可数据也尚未公布。 12 月耐久财订单、个人所得和消费者支出报告也不太可能公布。





在计算美国国内生产总值 (GDP) 数据时会用到这些数据。预定在 1 月 30 日公布的第四季 GDP 初值可能会延后，即使那些政府部门在本周重新开门。





** 影响如何？ **





包括制造商、农场主、零售商、建筑商和其他行业在内的企业需要根据这些报告作出资本支出、生产、管理库存等决定。政府和民间分析师也依靠这些数据来衡量美国经济的整体健康情况，金融市场人士则需要根据数据来调整资产配置。





据克林顿政府时期负责经济事务的商务部次长夏毕洛 (Robert Shapiro) ，政府关门导致所有调查暂停。夏毕洛称，要赶上进度需要一些时间。





“GDP 是我们判断整体经济及其主要行业运行和方向的唯一标准，构成 GDP 的各分项指标则帮助形成长期企业和财务规划、以及短期投资算法， ” 现任乔治城大学麦克道诺商学院高级研究员的夏毕洛表示。





与此同时，几位美联储官员表达了对于不得不在缺少关键信息的情况下作出货币政策决定的担忧，包括美联储偏爱的通胀指标。 “ 我们要根据充分的数据做决定， ” 纽约联储总裁威廉姆斯上周五表示。





美联储将在 1 月 29-30 日召开下次政策会议。





**1 月就业报告会怎样？ **





美国统计局经费短缺不会影响 1 月就业报告的发布，尽管劳工统计局报告中家庭调查的部分采用的是统计局的数据。计算失业率需要家庭调查数据。





家庭调查的数据搜集主要由劳工统计局提供经费， “ 目前，没有因拨款停发而受到影响， ” 该局表示。





但有一些来自美国统计局的就业相关数据将无法获得，包括用于全面反映就业市场、劳动力和薪资增长情况的细分数据。





消费者物价指数 (CPI) 将如期公布。但劳工统计局称，如果得不到 GDP 数据，定于 2 月 6 日发布的第四季生产率和成本报告将无法完整发布，因为部分指标需要用到 GDP 报告中的数据。





** 若政府关门状态结束，会是什么情况？ **





回顾 2013 年 10 月政府关门后发生的情况，经济分析局和美国统计局或许会就推迟发布的数据公布一份新的发布时间表，一些推迟发布的报告可能会与当前数据一起发布。例如， 12 月房屋开工数据可能会与 1 月报告同时发布。





部分

11

月数据可能在政府恢复办公后的数日内公布，包括新屋销售、建筑支出、工厂订单、商品贸易收支初值、趸售和企业库存数据，但

12

月数据可能过一段时间才能公布。

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路透社

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