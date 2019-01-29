中国敦促美国撤销孟晚舟逮捕令 不要发出正式引渡请求

中国外交部发言人耿爽周二表示，中方再次敦促美方立即撤销对孟晚舟的逮捕令，不要发出正式引渡请求，避免在错误的道路上越走越远。中方同时敦促加方认真对待中方严正立场，立即释放孟晚舟并切实保障她的合法、正当权益，不要为美火中取栗。





“ 关于孟晚舟案，中方已经多次表明严正立场。美加两国滥用他们之间的双边引渡条约，对中国公民无理采取强制措施，是对中国公民合法权益的严重侵犯。 ” 外交部网站刊登新闻稿称。





耿爽指出，一段时间以来，美方动用国家力量抹黑和打击特定的中国企业，企图扼杀企业的正当合法经营，背后有很强的政治企图和政治操弄。中方强烈敦促美方停止对包括华为在内中国企业的无理打压，客观公正地对待中国企业。中方也将坚决扞卫中国企业的合法、正当权益。





他表示，中方高度关切美国司法部对华为及其副董事长、首席财务官孟晚舟等提出起诉。中国政府一贯要求中国企业在依法合规的基础上开展对外经济合作，同时要求各国为中国企业的正常运营提供公平、公正、非歧视的环境。





中美达成贸易协定的前景仍面临考验，美国司法部周一指控华为涉嫌银行和电信欺诈以规避对伊朗制裁的规定，并指控其合谋窃取 T-Mobile US Inc(TMUS.O) 的商业机密。此消息导致亚洲股市周二表现疲弱，美元接近两周低点。





美国财长努钦周一表示，美国期待本周与中国副总理刘鹤的贸易谈判取得重大进展，但双方需要解决一些 “ 复杂的问题 ” ，包括如何确保中国执行协议。本次磋商计划周三和周四在华盛顿举行，当中还安排了刘鹤与美国总统特朗普会面。





稍早中国官方媒体环球时报发布社评称，促使中美达成贸易协议的条件正在汇集，双方代表团是否有能力梳理好这些条件，让它们成为促使形成好结果的实际合力，仍将是重大考验。接下来留给贸易磋商的时间已经不长了，双方代表团最需要的是理性和清醒。（路透社）

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