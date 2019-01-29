美国宣布对华为提起刑事指控 几天后中美将进行贸易磋商

美国周一宣布对中国华为技术有限公司提起刑事指控，加剧中美围绕这家全球最大电信设备制造商的争斗。而几天后两国就将进行新的贸易谈判。





美国司法部指控华为及其首席财务官孟晚舟，通过其试图隐瞒的一家子公司与伊朗做生意，蓄意违反美国对伊朗的制裁规定。路透在 2012 和 2013 年报导了此事。





在另外一起案件中，美国司法部表示，华为窃取了电信运营商 T-Mobile US(TMUS.O) 的机器人技术。华为则表示双方已在 2017 年达成了和解。





孟晚舟去年 12 月在加拿大被捕，正在努力争取避免被引渡到美国。对孟晚舟的那些指控，包括欺诈银行和电信欺诈，直到周一才公布。





孟晚舟被捕一事激怒了中国，中国后来以危害国家安全的理由逮捕了两名加拿大人。





中美本周将进行高级别贸易磋商，这是意在缓和全球最大两个经济体之间贸易紧张关系谈判的一部分。





美国商务部长罗斯称，对华为的指控 “ 完全独立于 ” 贸易谈判。





美国当局指控孟晚舟在利用子公司在伊朗做生意中发挥了主要作用，违反了美国对伊朗的制裁。





孟晚舟曾表示她是无辜的。华为没有回复就美国周一宣布的指控进行置评的请求。





美国总统特朗普去年 12 月称，如果有利于国家安全或者有助于与中国达成贸易协议，他可能会对孟晚舟一案进行干预。





特朗普政府试图阻止美国企业采购华为路由器和交换机，并施压盟国也这样做。美国安全专家担心华为的设备可能被用于针对美国的间谍活动。





华为创始人任正非此前驳斥了关于中国政府利用华为产品从事间谍活动的说法。





** 与中国的紧张关系 **









起诉书指出，华为对上述报导予以否认，金融机构据此 “ 决定是否维持与华为及其子公司的银行业务关系 ” 。





根据起诉书， FBI 在 2007 年 7 月约谈了华为创始人任正非，美国当局表示任正非假称华为没有违反美国出口法规。





2013 年 8 月，孟晚舟与一位银行高管举行了会面，起诉书并未指明是哪家银行。消息人士称，这家银行是汇丰 (HSBA.L) ；该行 2012 年因违反美国反洗钱法和制裁法被罚 19.2 亿美元。





根据起诉书，孟晚舟在此次会面中进行的 PPT 演示，对华为在伊朗的业务以及 Skycom 的所有权和控制权进行了不实陈述。





假如银行知道华为违反伊朗制裁规定，他们就会去 “ 重新评估与华为的银行业务关系 ” ，包括美元和欧元清算。





汇丰上月发表声明称，司法部已经证实汇丰没有在本案中受到调查。





美国民主党参议员、参议院情报特别委员会副主席 Mark Warner 周一赞扬了提起诉讼这一做法。他说， “ 一段时间以来 ( 我们 ) 已经清楚，华为对我们的国家安全构成风险，我赞赏特朗普政府终于采取行动对这家公司追责， ” 他说。





Warner 在国会应对来自中国的科技威胁方面一直很活跃， 1 月他提出一项议案建议在白宫成立一个办公室，以抗击背后有国家支持的技术窃取行为并保护关键的供应链。





美国联邦调查局局长克里斯托弗雷 (Christopher Wray) 表示，华为案暴露出 “ 华为持续厚颜无耻地利用美国公司和金融机构、威胁全球市场自由和公平的行为。 ”





他还表示担心美国电信网络中使用的华为设备。 “ 这种通道让外国政府可以恶意修改或窃取信息、进行未被察觉的间谍活动、或者施加压力和控制， ” 他说。





美国代理司法部长惠特克

(Matthew Whitaker)

表示，华为涉嫌的犯罪活动

“

至少可以追溯到

10

年前，而且一直到公司的高层。

”(

路透社

)

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