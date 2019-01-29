亚洲股市下跌 美国起诉华为给中美贸易谈判蒙上阴影

亚洲股市周二表现疲弱，美元接近两周低点。美国起诉中国华为，打击中美达成贸易协议的前景。





MSCI 明晟亚太地区 ( 除日本 ) 指数跌 0.5% ，澳洲股市跌 0.7% ，韩国股市 0.6% 。 明晟亚太地区除日本指数跌，澳洲股市跌，韩国股市 .KS11





1% 。美国股指期货也走低， E- 迷你标普 500 指数期货跌 0.5% 。隔夜美股收跌。 日经指数 .N225 下跌逾。美国股指期货也走低，迷你标普指数期货跌。隔夜美股收跌。





投资者正紧张等待新一轮中美贸易谈判。中国副总理刘鹤将于周三和周四与美国官员举行会谈。









去年大部分时间当中，中美关系恶化扰乱全球市场，现在又开始拖累全球经济增长，后者是美国联邦储备委员会 (FED/ 美联储 ) 暗示将在政策面保持耐心的原因之一。美联储 2018 年升息了四次。





隔夜市场受到提醒，美中贸易战可能带来破坏性经济影响；美国股市则受企业获利预警打击。









卡特彼勒重挫逾 9% ，创 2011 年 8 月以来单日最大跌幅；英伟达则暴跌 13.8% 。





“ 这两家公司被视为行业风向标，其令人失望的业绩提供了进一步证据，说明这次中国确实在放缓。 ” 澳洲国民银行策略师 Rodrigo Catril 说。





全球增长动能低迷意味着，投资者将观察美联储周三结束两天的政策会议后，是否会进一步确认其将暂停升息周期。









** 警钟响起 **





令人担忧的是，中国国家统计局数据显示，去年工业企业利润保持了两位数的平稳增长，但在年末显现放缓压力， 12 月利润同比降 1.9% ，连两月负增长并创三年新低。随着需求端走弱、通缩风险加大，今年工业企业利润料继续承压。





周一美元受放缓疑虑打压，下跌至两周低点。美元指数最新报 95.766 。













包括国际货币基金组织 (IMF) 在内的许多经济分析师调降了对今年全球经济成长的预估，指因美中贸易战影响。





美国投资银行花旗的一份报告称，近期欧洲和中国的制造业产出数据令人失望。

“ 从某些方面来看，市场似乎对近期经济数据中的负面变化要比近几十年来的其他时候都更加敏感， ” 该报告指出，投资者正在消化今年全球每股盈余 (EPS) 下降 1% 的预期。





“ 这将是每股盈余自 2015 年以来最糟的年百分比变动率 ” ，即使经济增长表现比 2015 年好得多。









油价仍走跌，美国原油期货跌 0.17% 至每桶 51.90 美元，布兰特原油期货跌至每桶 59.90 美元。





美国期金徘徊在七个月高位附近约每盎司 1,303.6 美元。





现货金最新报

1,303.8

美元，上周五站上重要心理关卡

1,300

美元。

(

路透社

)

Twitter

sgnypost





