崔永元：二三十拨人要暗杀我！我后台特别硬

近期接连揭露中共最高法院枉法黑幕的崔永元，在一节目中，谈论其揭露娱乐圈“阴阳合同”、上海警方黑幕，及自身安全等诸多问题。他说，有二三十拨人要暗杀他，还说自己的后台很硬。





1月4日，崔永元在脱口秀《冯仑风马牛年终秀》节目中，谈到本次的主题，他说只有两个字就是：“害怕”。之前内心特别的害怕，但直到上个礼拜才彻底放下心来。“因为有多少人要杀我，我都记不住了！”





崔永元去年至今揭露了娱乐圈“阴阳合同”丑闻、上海警方贪腐黑幕、最高法院丢失“陕北千亿矿权案”的卷宗等多起重大案件，涉及不少重量级的人物。





有关娱乐圈“阴阳合同”，崔永元去年6月起，多次在网上爆料范冰冰、冯小刚、范伟、杨子、黄圣依夫妇等人涉嫌偷税漏税，其中范冰冰被罚8.8亿人民币。他还向中共有关部门提交了585名名涉嫌偷税漏税的演职人员的资料，同时娱乐圈遭到大规模查税。





谈及此事，崔永元表示，“现在整个娱乐圈都恨我，八千多个公司啊，一夜之间倒了，损失了几千亿呀！”随后话锋一转，他自嘲称：“我也是从网上看来的，这跟我有什么关系呀！”





节目结束后，有网民向崔永元提问，你得罪了那么多人，你对自己的安全问题担心吗？他回应说：“现在据说有二三十拨人要暗杀我。二三十拨，就不用担心了。”





之前，崔永元也曾自曝他受税务总局刁难，警察已三次传唤他，还有人出价500万元（人民币，下同）要其手脚，他还曾说自己愿意花费8个亿求威胁者放他一马，并说自己的危险来自四面八方。





不过，此次崔永元说：“我后台特别硬，硬到你想不到！我也不跟你说，你也别打听！省得吓着你！”





有关崔永元后台强大的问题，在其接连揭露娱乐圈“阴阳合同”丑闻时，就有不少媒体认为，崔永元恐怕来头不简单，有人追溯崔永元爆料的过程，认为其背后一直有支持、有角力。





北京独立学者此前分析认为，由崔永元担纲的这场娱乐大戏的主角，其前台幕后应该都是中共高层政军之间的角力。





在引爆娱乐圈丑闻后，崔永元去年10月份又在微博举报上海市公安局，接着又举报中共农业部贪腐黑幕。去年底，崔永元又揭露中共最高法院审理的“陕北千亿矿权案”卷宗丢失事件，引发中共最高法恐慌，目前事件仍在发酵中。





时政评论员石实分析认为，崔永元的“后台”肯定是“很硬”，他不但敢招惹了娱乐圈的大腕，而且还接连揭露上海警方的贪腐问题，而上海警方此前一直被江泽民的侄子吴志明把持。





石实说，崔永元揭露最高法院的黑幕时，把矛头指向最高法院院长周强。如果没有强大的后台，相信他也没这个胆量爆料牵扯到吴志明、周强等高层人物的这些黑幕。





而单凭崔永元一人之力，撬动娱乐圈、金融圈、警局、农业部、最高法院…..恐怕没有人会相信，至于说是否是中南海高层默许崔永元这样干的，现在还很难说。

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