中国最高法院案卷失踪案持续发酵



2018-19 年之交，中国最高人民法院出现案卷失踪 / 失窃乌龙案。目前这宗案的走向扑朔迷离。令中国国内外观察家感到不解的是，通常会对涉及最高层丑闻的消息和评论进行全方位封锁的中国共产党当局这一次不知为什么对有关消息基本上放行，中共官方媒体甚至加入了对丑闻的评论。





中国最高法院案卷失踪案的缘起是，涉及一个千亿元矿产所有权的案卷在戒备森严的最高法院失踪，监控案卷所在的办公室的监控设备两套也同步出现黑屏故障，无法调看监控录影。





在有关消息在 2018 年年底曝光之后，中国最高法院官方在第一时间发出辟谣，声称所谓的失踪案卷没有失踪，而是妥善存档保存，所谓的失踪之说是谣言。随后，中国媒体名人崔永元叫板最高法院并声言要拿出证据，最高法院又改口说，正在进行调查并欢迎崔永元或其他人提供线索。





接着，财经媒体《华夏时报》 12 月 30 日公布一条疑似是最高人民法院法官王林清的自述视频。他在视频中证实卷宗离奇失踪，并称为 “ 免遭不测 ” 而录制录影以保存证据。他在录影中称，发现案卷失踪两年来，最高法院没有报案，而他也特别不能理解监控录影怎么会两套双双坏掉。





自中国共产党在 1949 年在中国大陆武装夺取政权以来，司法一直被中共视为维护其政权的刀把子。在中共现在的最高领导人习近平 2012 年年底上台之后，司法是中共的刀把子的说法再度被公开提出并得到强调。习近平当局要求中国司法系统的所有的人，从法官到律师都必须无条件忠于中共，服从中共。与此同时，习近平也要求加强他所说的法治。





2017 年 1 月 14 日，最高人民法院中共党组书记、院长周强发表讲话说，全国各级法院做好意识形态工作必须掌握的几项内容：要坚决抵制西方 “ 宪政民主 ” 、 “ 三权分立 ” 、 “ 司法独立 ” 等错误思潮影响，旗帜鲜明，敢于亮剑，坚决同否定中国共产党领导、诋毁中国特色社会主义法治道路和司法制度的错误言行作斗争，决不能落入西方错误思想和司法独立的陷阱，坚定不移走中国特色社会主义法治道路。





与此同时，在过去的将近 70 年里，中国的公众和国际社会抱怨司法确实是中共政权的玩物和刀把子，中国确实没有司法独立，中国的司法只是维护中共政权的利益而不是维护公众的利益。先前中国公众和国内外的观察家主要是批评中国的各级地方法院贪赃枉法，有权任性。最高法院卷宗神奇失踪案使中国众多的公众发出中国司法系统烂透了的感慨。





有中国线民评论道， “ （最高法院和中国官方的喉舌）媒体第一时间说是造谣，结果是他们自己造谣，这种颠倒黑白是多么无耻！充分说明了我国司法现状！ ”





进入 2019 年，率先曝光最高法院卷宗失踪问题的崔永元表示，他虽然对中国的司法系统的问题感到震惊，但他揭露最高法院案案卷失踪和判案有明显行政干预问题的言论没有被中国的网路管制当局封杀，这就显示了中国的进步和希望。





崔永元元月 4 日在参加一个清谈节目的时候声言，他的底气来自一个不同寻常的强大的后台。他说， “ 我后台特别硬，硬到你想不到！我也不跟你说，你也别打听！省得吓着你！ ” 他还说，他还有三千多份档可以曝光，另外还有视频和录音。





现在外界还不清楚崔永元所说的特别硬的后台是指谁或指什么。





令中国国内外观察家感到好奇的是，中国的网管当局可以对一个发生在一个托儿所的丑闻进行全力的封杀，但这次中国最高法院发生丑闻，有关的消息和评论却基本上都网管当局被放行。更为诡异的是，中国官方的媒体，包括中共中央机关报人民日报海外版的帐号侠客岛也对这一丑闻发出抨击： “ 太阳底下没啥新鲜事，还是权力寻租，只不过这事延宕了 12 年多，背后牵扯的利益太复杂，谁叫这是场千亿的买卖呢？ ”





许多海外分析家认为，中国最高法院院长周强目前的情况有可能岌岌可危。在过去的几年里，周强因为积极宣传习近平的司法绝对必须服从中共控制的思想和指令而在中国国内外名声不佳。

2017

年，他在中国全国人民代表大会上做最高法院工作报告时将抓捕律师作为中国法院取得的重大成就之一，更是在中国国内外受到广泛的谴责和嘲笑。（美国之音）

Twitter

sgnypost





