解读习讲话 港媒：陆续有大老虎要打

中共总书记习近平昨天在省部级领导干部的专题研讨班上讲话，有港媒猜测，从其讲话看，今年中国的反腐肃贪还会陆续有“大老虎”涌现。





新华社报导，这次集会全称“省部级主要领导干部坚持底线思维着力防范化解重大风险专题研讨班”，昨天上午在中央党校开班，习近平在开班式上发表了讲话。





明报今天刊登题为“习近平为何忧心忡忡”的文章，分析习近平的讲话重点并猜测其背后意义。





文章首先指出，中国部分地方“两会”（人大与政协）近日纷纷改期，原因原来不是为了中共“四中全会”，也不是什么大事，而是上述一年一度的研讨班。





文章表示，习近平的开班式讲话主要围绕“风险”和“忧患意识”，当中 20 多处提及风险，可见在习近平眼中，今年的日子“不好过”。





但不同于外界理解的金融风险，习近平所讲的风险范畴包括政治、意识形态、经济、科技、社会、外部环境、党的建设领域。





在政治安全方面，习近平提到“加快建立网路综合治理体系，推进依法治网”，文章据此解謮：看来中共已把网路看作攸关生死的决战之地，今年对网路的监控会进一步加强。





文章又表示，值得注意的是，习近平在反腐败方面提及“反腐败斗争还没有取得彻底胜利 …… ”，把反腐败形容为“攻坚战”，这可能意味着，继陕西前省委书记赵正永落马之后，今年的反腐肃贪还会陆续有“大老虎”涌现。





在讲话中，习近平未提及中国和美国的贸易战，但提及“ …… 也要打好化险为夷、转危为机的战略主动战”，文章表示， “这番谈话是否意味着即使 3 月 2 日中美未能达成协议，中方也做好了万全准备？”





此外，习近平在谈话中很强调“斗争”，比如“各级领导班子和领导干部要加强斗争历练，增强斗争本领 …… ”，文章认为，将“斗争精神”提到如此重要地步，这在毛泽东之后历任中共领袖中，无出其右。





文章表示，习近平此时以“斗”字当头，耐人寻味。（中央社）

Twitter

sgnypost





