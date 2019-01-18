机器人员工不好用 全球首家机器人酒店“大裁员”

据台湾联合新闻网 17 日报道，日本一家酒店主打由机器人为旅客服务，开业不久即获得吉尼斯世界纪录认证。但如今，酒店内的机器人因故障太多，半数机器人员工被 “ 开除 ” 。





报道称，位于日本长崎的 “ 怪异酒店 ” （ Henn-na Hotel ）在 2015 年开业，并在 2016 年被吉尼斯世界纪录认证，成为世界上第一家由机器人服务的酒店。

在 “ 怪异酒店 ” 里，有帮旅客办理登记入住的恐龙机器人，也有协助调节房间温度、灯光的玩偶机器人。酒店经理当时希望借由机器人，提高工作效率并节省劳动成本。

然而，机器人却经常出现故障。安排在各个房间的机器人助理 Churi 经常连附近景点的营业时间都回答不出来，并因此成为第一批被开除的员工。负责接待的机器人也时常失灵，最后都需由真人来协助办理入住。另外，饭店约有 100 多个房间，但负责运送行李的机器人却只能处理 24 个房间的行李，每逢下雨或下雪也会故障。

酒店经理表示，机器人的寿命最多只有

4

年，更换机器人的成本非常高。于是

“

怪异酒店

”

最终决定

“

开除

”

半数的机器人，目前剩下约

120

个机器人员工。一名饭店员工受访时表示，

“

现在我们不会频繁接到来自客人要求处理机器人故障问题的电话，轻松多了

”

。

Twitter

sgnypost





