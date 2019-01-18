    • 2019年1月18日

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    机器人员工不好用 全球首家机器人酒店“大裁员”

    星期五, 一月 18, 2019

    据台湾联合新闻网17日报道，日本一家酒店主打由机器人为旅客服务，开业不久即获得吉尼斯世界纪录认证。但如今，酒店内的机器人因故障太多，半数机器人员工被开除

    报道称，位于日本长崎的怪异酒店Henn-na Hotel）在2015年开业，并在2016年被吉尼斯世界纪录认证，成为世界上第一家由机器人服务的酒店。
    　　
    怪异酒店里，有帮旅客办理登记入住的恐龙机器人，也有协助调节房间温度、灯光的玩偶机器人。酒店经理当时希望借由机器人，提高工作效率并节省劳动成本。
    　　
    然而，机器人却经常出现故障。安排在各个房间的机器人助理Churi经常连附近景点的营业时间都回答不出来，并因此成为第一批被开除的员工。负责接待的机器人也时常失灵，最后都需由真人来协助办理入住。另外，饭店约有100多个房间，但负责运送行李的机器人却只能处理24个房间的行李，每逢下雨或下雪也会故障。
    　　
    酒店经理表示，机器人的寿命最多只有4年，更换机器人的成本非常高。于是怪异酒店最终决定开除半数的机器人，目前剩下约120个机器人员工。一名饭店员工受访时表示，现在我们不会频繁接到来自客人要求处理机器人故障问题的电话，轻松多了

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