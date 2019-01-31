美股大涨 此前美联储承诺对进一步升息保持耐心

美国股市周三收盘大幅上涨，此前美国联邦储备委员会 ( 美联储 /Fed) 表示今年进一步升息时将保持耐心，这安抚了担心经济放缓的投资者。









美联储一如普遍预期维持利率不变。





尽管美联储表示，美国经济和就业持续增长仍是 “ 最有可能出现的结果 ” ，但联储删除了 12 月政策声明中有关经济前景面临的风险 “ 基本平衡 ” 的表述，并弃用了进一步逐步上调一些联邦基金利率目标区间是合适的措辞。





美联储还表示，准备 “ 根据未来经济和金融市况的发展 ” 调整削减资产负债表步伐。在 2008 年金融危机后，美联储的资产负债表大幅膨胀，许多投资者认为，美联储缩表的努力可能会抑制经济增长。









“ 市场在美联储政策声明中得到他们想要的，包括美联储对未来升息保持耐心和对缩减资产负债表采取更灵活态度， ” 安联首席经济顾问 Mohamed El-Erian 表示。





苹果公布服务业务取得大幅成长，缓解市场对公司本月稍早下调当前季度销售预估的担忧，该股股价劲涨 6.83% 。









在美联储宣布利率决定后，美国三大股指扩大日内稍早录得的涨幅，标普 500 指数收于 12 月 6 日以来最高水准。









投资者关注周三开始的最新一轮中美磋商，这是自去年 12 月美国总统特朗普和中国国家主席习近平同意两国贸易战休战 90 日以来的最高级别会谈。





费城半导体指数涨 2.87% ，标普科技股指数跳涨 3.03% 。









路孚特 (Refinitiv) 数据显示，迄今公布业绩的 168 家标普 500 指数成份股企业中， 73.2% 的企业获利超过预期。





纽约证交所涨跌股家数比为 4.09:1 ，纳斯达克证券交易所涨跌股家数比为 2.31:1 。

有 21 只标普 500 指数成份股触及 52 周新高，没有成份股触及新低。有 27 只纳斯达克指数成份股触及新高， 28 只触及新低。





美国各证交所共计成交

79

亿股，过去

20

个交易日的日均成交量为

77

亿股。

(

路透社

)

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