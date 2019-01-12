翻墙上推特批中国领导人 多名中国网民遭逮捕

中国全面钳制网络言论持续加强，就连在中国被封锁的社群网站推特也不放过。有消息称，中国警方近日逮捕多名推特用户。





据美国《纽约时报》 1 月 12 日报道，中国警方近日逮捕多名推特用户，有人因此遭关押 15 天，获释后仍时时处于惊恐状态。





报道称， 9 名遭到中国警方审问的中国推特（ Twitter ）用户，发现他们的遭遇几乎如出一辙。





中国警方将这些用户在推特上的发文列表出来，要求其立刻删文或是直接删除帐号。警方控诉他们的发文诋毁中国领导人，并对其展开马拉松式问话。





在推特拥有 8,000 多关注的黄澄澄表示，他被警方问话长达 8 小时，最后签下认罪书，承诺永远关掉推特帐号。





厦门建筑公司员工潘锡殿表示，他因为转发异议漫画家

“

变态辣椒

”

讽刺中国人权的插画，

2018

年

11

月被警察叫去问话长达

20

小时，最终删除部分推文后才获释。





报道指出，推特的知名用户长期以来都是北京当局审查的目标。





有分析认为，这表明中国政府打压网络言论的手段已经发生急剧变化。





2017

年中国工信部明确规定，未经电信主管部门批准，不得自行建立或租用

VPN

，

VPN

被正式列入监管范围。





随着中国不断出现网民因使用翻墙软件而遭到处罚的案例，多人

“

翻墙

”

上网遭到处罚后，标志中国政府正加强网络管控力度。（多维新闻）

Twitter

sgnypost





