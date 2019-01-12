翻墙上推特批中国领导人 多名中国网民遭逮捕

中国全面钳制网络言论持续加强，就连在中国被封锁的社群网站推特也不放过。有消息称，中国警方近日逮捕多名推特用户。
据美国《纽约时报》1月12日报道，中国警方近日逮捕多名推特用户，有人因此遭关押15天，获释后仍时时处于惊恐状态。
报道称，9名遭到中国警方审问的中国推特（Twitter）用户，发现他们的遭遇几乎如出一辙。
中国警方将这些用户在推特上的发文列表出来，要求其立刻删文或是直接删除帐号。警方控诉他们的发文诋毁中国领导人，并对其展开马拉松式问话。
在推特拥有8,000多关注的黄澄澄表示，他被警方问话长达8小时，最后签下认罪书，承诺永远关掉推特帐号。
报道指出，推特的知名用户长期以来都是北京当局审查的目标。
有分析认为，这表明中国政府打压网络言论的手段已经发生急剧变化。
2017年中国工信部明确规定，未经电信主管部门批准，不得自行建立或租用VPN，VPN被正式列入监管范围。
随着中国不断出现网民因使用翻墙软件而遭到处罚的案例，多人“翻墙”上网遭到处罚后，标志中国政府正加强网络管控力度。（多维新闻）
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