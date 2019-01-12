特朗普内阁混乱中迎来第三年 近四成领导职位空缺

据美媒报道，在特朗普政府进入第 3 年之际，有四分之一的政府部门主管是代理的。而根据非盈利组织 “ 公共服务伙伴 ” 的统计，在整个政府内，几乎 40% 的需要参院确认的关键领导职务是空缺的。

报道称，在政府部分关门即将成为时长最长之际，一个充满临时性领导和职位领导空缺的政府是联邦政府并没有正常运行的又一个迹象。





特朗普则试图用积极的态度看待这种情况，他告诉记者，代理部长们给予他更多的 “ 灵活性 ” 。但也着有不利因素，专家表示，这不仅限制了国会确认总统任命官员的监督职责，同时临时性官员因为无法长期任职，限制了他们做出长期和战略决定的能力。

“ 人们低估了它的腐蚀性。 ” 公共服务伙伴的总裁兼 CEO 马克斯 斯蒂尔说， “ 就像你的课堂里有一名代课老师一样，他们不会去处理棘手的问题。 ”

在 1 月 2 日的内阁会议上，特朗普坐在内阁高官身旁，而观众们如果没有认出他们中的许多人是可以被原谅的。在前国防部长马蒂斯、前幕僚长凯利、前内政部长辛克等熟悉面孔在去年 12 月辞职后，代替他们的是相对不为人熟悉的临时负责人。

还有三名内阁级别职位，司法部长、环保署 EPA 署长，美国驻联合国大使也有代理负责人担任，特朗普的长期提名人选仍在等待参院确认。对于先前提到的三名代理负责人，目前还不清楚特朗普打算何时提名长期替代者。甚至是对于不需要参院确认的幕僚长职位，新任的穆尔瓦尼也是以代理身份工作。

报道指出，这是特朗普政府前所未有的 “ 混乱情况 ” 的结果。到目前为止，已经有包括 2 名幕僚长在内的 10 名内阁级别官员离任。

特朗普政府内部重要职位空缺情况

而在整个联邦部门内部，总计 704 个需要参院确认的领导职位，有 271 个空缺。其中包括国务院的 70 个空缺岗位，国防部和司法部则分别空缺 14 个和 17 个。大部分的空缺岗位已经有提名人选等待参院确认。

“ 政府在一开始填补领导岗位就非常缓慢，现在仍在继续落后。 ” 斯蒂尔说， “ 而增加的元素是混乱，尤其是在高层的。 ”

当地时间 9 日，白宫向参院提交了 6 项新提名，包括正式提名安德鲁 惠勒出任环保署 EPA 署长，而特朗普在两个月前就表示会这么做了。

特朗普的助手和盟友表示，众多空缺职位是特朗普政府很难吸引到候选人，以及在分裂参院提名确认充满挑战的一部分体现。

由于 “ 职位空缺改革法 ” 的限制，代理官员最多任职 210 天。临时官员可能在团结员工和高级官员时遇到困难，因为后者认为他们没有真正的权力。他们可能也会在政府间发展关系时遇到困难，包括和与国会合作，这将削弱代理官员们完成工作的能力。

在国会上，共和党议员们对于特朗普称自己可以无限期地使用代理官员的做法反应冷淡。





“ 这样子不行。 ” 俄克拉荷马州共和党国会参议员詹姆斯 兰克福德说， “ 我们需要让参院确认这些职位。 ”

兰克福德表示， “ 他们在代理时，无法实施所有政策。 ” 他说， “ 任何时候，一个代理部长都无法执行参院确认官员你可以执行的全部职责。 ”

助手们表示，特朗普在填补政府重要职位时，经常会调查一大批的同僚、朋友和助手，这使得提名过程变得非常规。

而由于离职人数增加，特朗普政府在第三年用于审查潜在候选人并对他们公开辩护的资源更加的少了。

得州共和党参议员科宁表示， “ 我认为最好是经过参院的建议和同意，并且彻底审查和确认那些提名人。 ”

由于政府关门导致的华盛顿事务停顿，特朗普可能会面临更多挫折。在政府关门期间，政府道德审查官员只有部分人员工作，而参院也不可能进行到确认程序中。

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