非盟将制定非洲统一护照 美媒：旨在放宽人员流动

美媒称，非洲联盟委员会主席穆萨 · 法基 · 穆罕默德透露，在今年 2 月举行的第 32 届非盟峰会上，非盟委员会将详细介绍期待已久的非洲护照的设计、制作和签发情况。统一护照旨在放宽人员自由流动，刺激经济增长，促进非洲内部贸易，最终创造一个 “ 边境无缝对接的大陆 ” 。

据美国石英财经网站 1 月 7 日报道，此前，非盟启动单一航空运输市场以改善连通性，并且签署建立商品和服务共同市场的自由贸易协定。如果非洲国家元首会议在 2 月份采纳这些措施，那将为根据各国法律和条例发放非洲护照铺平道路。





报道认为，这一举措对非洲国家公民来说很可能是意外的收获，他们当中有些人拿着全世界效力最弱的护照。此外，对一些非洲人来说，在自己的大陆内通行也很困难：只有塞舌尔和贝宁对所有非洲旅客免签。即使签证制度放宽，来自南苏丹和布隆迪等国的旅客分别前往 48 个和 47 个非洲国家时也需获得签证。

报道称，非洲护照于 2016 年首次推出，至今仍是国家元首和其他外交官的专属护照，乍得领导人伊德里斯 · 代比和卢旺达总统保罗 · 卡加梅是首批领取者。然而，来自非盟成员国的移民专家去年 7 月在内罗毕举行会议，商讨统一护照的技术规格、安全特性以及如何在非盟 55 个成员国中最好地推行。

持怀疑态度的人指出，这将具有挑战性，因为许多非洲国家已经对移民和难民持抵制态度，有些国家已经悄悄收紧签证规定。但是法基表示，非盟将推动融合的加深，称

“

我们的公民在自己大陆上迁移面临的持续障碍完全不可接受

”

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