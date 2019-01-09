民主党领袖：美国的象征应该是自由女神像而非墙

当地时间周二（ 1 月 8 日）晚间，美国总统特朗普首次坐在白宫椭圆办公室里发表黄金时段的电视直播讲话，主题是他求而不得的边境墙 —— 这直接导致联邦政府因为未通过涉及边境墙资金的预算案而部分关门。在这场短暂的讲话里，特朗普没有为政府关门提供任何解决方案。

“ 我的美国同胞们，今晚我要对你们发表讲话，因为我们南部边境的人道主义和安全危机越来越严重。 ” 在之后的讲话中，特朗普指责犯罪团伙和 “ 大量非法毒品 ” 造成了 “ 数千人死亡 ” ，并且政府至今关门 18 天都是民主党不愿给边境墙出钱的错。

这是一场人道主义危机 —— 一场心灵的危机，一场灵魂的危机。

为什么有钱的政客在他们的家周围建墙、建篱笆和大门。他们建墙不是因为他们讨厌外面的人，而是因为他们爱着里面的人。

特朗普说，美国没有足够的空间来容纳非法移民，也难以迅速遣返他们。 “ 所有美国人都会受到未经管控的非法移民带来的伤害，这会使公共资源变得紧张，并导致工作机会和工资减少。 ”

特朗普还强调： “ 应民主党人的要求，这（边境墙）将是一道钢铁屏障，而不是一堵混凝土墙。这一障碍对边境安全绝对至关重要。这也是我们边境的专业人员想要和应得的。 ”

至于资金缺口问题，特朗普认为 “ 这是常识。边境墙很快就会省下足够的钱。每年遏制非法药物的成本超过 5000 亿美元，远远高于我们向国会提出的 57 亿美元的（修墙资金）要求。我们与墨西哥达成的新贸易协定也将间接承担这堵墙的费用。 ”

但墨西哥政府向来拒绝为边境墙付钱。也有批评人士指出，民主党人反对修建边境墙 —— 不论是钢铁屏障，还是混凝土墙。

此外，特朗普也没有像外界猜测的那样宣布国家紧急状态 —— 这样一来，他原本可以绕开国会批准流程直接为边境墙提供资金。在 10 分钟的演讲中，特朗普透露说会在周三（ 1 月 9 日）继续与民主党谈判，强调要让对方通过预算案： “ 这一问题可以在 45 分钟的会议上解决 …… 希望我们能够超越党派政治，支持国家安全。 ”

特朗普说道： “ 在国会履行职责之前，我们还必须看到多少美国人的鲜血？ ”“ 这是在对与错之间，正义和不公之间做出抉择。这关系到我们是否履行了美国公民的神圣职责。 ”

在特朗普发表演讲后，众议院议长佩洛西和参议院民主党领袖舒默对特朗普的讲话联合作出回应。





刚刚当选为议长的民主党女议员佩洛西表示： “ 可悲的是，在这愚蠢的关门过程中，我们从特朗普总统那里听到的很多事情都是错误信息，甚至充满恶意。总统选择了（制造）恐惧。但我们想从事实开始讲起。 ”





佩洛西强调，国会两院的民主党和共和党人一直乐意为有效的边境安全解决方案提供资金，但总统回绝了这些两党同意的法案，因为他坚持要让美国纳税人把数十亿美元浪费在一堵昂贵而无效的墙上，并且承诺墨西哥会为此买单（但至今杳无音信）。

在许多部门因为预算案无法通过而关门后，佩洛西认为，特朗普的做法是将美国人能享受的安全卫生等福利扣为 “ 人质 ” ，还让 80 万名联邦政府工作人员失去工资。

佩洛西指出，美墨边境当然可以建设更多基础设施，引入更多技术加强边境管理，但关键在于： “ 边境地区的妇女和儿童不是安全威胁，而是人道主义挑战 —— 特朗普总统自己的残酷和适得其反的政策只会加剧这一挑战。 ”

舒默也指出，政府关门让许多普通美国人损失巨大。目前最应该做的是让政府开门，并继续有关边境安全的讨论。 “ 美国的民主不是这样的。我们不靠发脾气来治理。任何一位总统都不应该拍桌子执意按照自己的方式行事，否则就让政府关门。 ” 他说。

“

美国的象征应该是自由女神像，而不是一堵

30

英尺高的墙，

”

舒默说。

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