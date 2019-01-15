特朗普避孕新规受阻 联邦法官判定全国禁止执行

据美联社，宾夕法尼亚州联邦法官温迪 · 贝特尔斯通（ Wendy Beetlestone ）周一（ 1 月 14 日）作出裁决，在全国范围内禁止执行特朗普政府的避孕新规。

就在一天前，另一名联邦法官判决，在加州等 13 个州及华盛顿特区禁止执行特朗普政府的这一新规定。

特朗普政府的避孕新规原本拟于 1 月 14 日开始生效，根据该新规，雇主可以出于 “ 道德或宗教 ” 原因不为女性雇员报销避孕用品费用。





美联社称，这一规定是对 2010 年奥巴马政府《平价医疗法案》相关规定的颠覆。根据奥巴马法案，雇主应该为女性员工提供避孕报销。据 BBC ，近 5500 万美国女性受益于奥巴马法案的这一规定。

然而，特朗普上台前就承诺要取消这一规定。虽然奥巴马法案为宗教组织提供豁免，但特朗普政府希望将这一范围扩大，只要声明是基于宗教或是道德理由，就可以获得豁免。

据路透社，支持特朗普避孕新规的美国司法部预计将会提起上诉。司法部在一份声明中称， “ 宗教组织不应该被迫违反他们的使命和深深的信仰 ” 。

贝特尔斯通称，若是执行特朗普政府的新规，一方面会对各州带来危害，因为这会增加对公共避孕服务的使用，同时增加各州服务费用；另一方面，近 70500 名女性将失去避孕报销，面临不在计划内怀孕的风险。

宾州检察长称，联邦法官的判决 “ 是女性健康与经济独立的胜利 ” ，也是对特朗普政府违反联邦法要求的新规的抵制。

加州检察长也在声明中称，

“2019

年了，特朗普政府竟然还在试图遏制女性权利

”

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