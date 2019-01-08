美专家：攻台的同时应付美印 将是北京恶梦

中国领导人习近平日前借告台湾同胞书 40 周年对台湾政治喊话，另签署命令向共军发布开训动员令。美国智库专家易思安说，若北京攻台，还得同时因应美国介入与印度威胁，将是共军恶梦。





美国之音（ VOA ）报导，对于习近平强调的联合作战能力，著有“中共攻台大解密”一书的美国军事专家易思安（ Ian Easton ）说，中国的 5 个主要联合作战准备，包括涉及不同军种针对台湾、美国及印度的联合作战，而解放军的恶梦，就是必须同时进行这 5 大联合作战行动。





目前是美国 2049 专案研究所研究员的易思安在 6 日发表“中国五大战争计划”的最新报告，进一步分析解放军如何以台湾这个“大型岛屿”为目标进行作战准备，以联合作战行动达到“孤立或占领台湾、阻止美国介入，并抗击一旦对台动武时可能面临的来自印度的边境威胁”。





5 大主要联合作战计划，包括“大型岛屿联合火力突击作战”、“大型岛屿联合封锁作战”、“大型岛屿联合进攻作战”、“联合反空袭作战”以及“边境地区联合作战”。





对于 5 大作战计划如何各自或协同实施，易思安说，这必须视“北京的战略意图、情势的严重性，以及外部情况”而定，对于后者，中国很可能无力控制。他说，对解放军而言，“恶梦假想情况”将是同时针对东边的台湾和美国，以及南边的印度进行前述 5 大联合作战行动。





在这个假想情况中，解放军必须先对台湾发动联合火力打击，接着对台湾进行短时间但高强度的联合封锁，一旦台湾军力已被减弱再发动联合攻击并进行两栖登陆行动，在抢滩成功后再深入台湾陆地展开城市和山区战事。





不过中国军事决策者也预见，战事进行至此，美国有可能出手干预，对台海的中国军队实施飞弹及空袭行动，迫使中方进行联合反空袭作战；中国军事决策人员也假设，此时如果印度军队或藏人可能在喜马拉雅山发动攻击，那将迫使解放军同时进行联合边境作战。（中央社）

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