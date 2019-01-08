英拉投资中国 入主汕头货柜码头

陆媒报导，潜逃海外的泰国前总理英拉已于 2018 年 12 月出任广东汕头国际集装箱码头有限公司法定代表人及董事长。但原占股 70% 的香港和记对此没有回应，该公司官网资料也未更新。





澎湃新闻报导，汕头集装箱（台湾称货柜）码头成立于 1994 年，注册资本金 8800 万美元。目前股东及出资资讯仍显示（香港）和记港口汕头有限公司为大股东占股 70% ，汕头招商局港口有限公司占股 30% 。后者为招商局港口发展（深圳）有限公司与汕头市国资委合资成立。





但工商变更资讯显示， 2018 年 12 月 12 日汕头集装箱码头法定代表人由林达奇变更为 Yingluck Shinawatra ；后者正是泰国前总理英拉的英文名。





汕头港是中国沿海 25 个国家级主要港口之一，也是广东五大枢纽港之一，现有 7 个港区，全港货物吞吐量达 5000 万吨，货柜吞吐量达 130 万 TEU （国际标准箱单位）。汕头港是珠三角、长三角、渤海湾等沿海经济中心之外为数不多的超百万标箱港口。





1993 年，李嘉诚和记港口集团有限公司旗下香港国际货柜码头有限公司（ HIT ）与汕头港务局共同成立汕头国际集装箱码头有限公司，是汕头港最早的专业货柜码头。





据报导， 2018 年 10 月，在新加坡上市的和记港口信托曾公告称，和记港口有意出售其持有的汕头集装箱码头 70% 股权。





目前，汕头国际集装箱码头有限公司官网仍显示该公司是和记港口集团有限公司成员，和记港口官网则已删除汕头国际集装箱码头相关资讯，母公司长江和记实业有限公司未对出售消息做出回应。





英拉生于 1967 年，祖籍中国广东省梅州市，与其兄长他信（ Thaksin Shinawatra ）均担任过泰国总理一职。





在 2011 年的泰国大选中，英拉成为泰国第一位女总理，但上任后推出的稻米补贴政策遭抨击与调查。 2017 年 8 月，英拉潜逃海外。隔月，泰国法院以渎职、纵容腐败等罪名判处她有期徒刑 5 年并发布通缉令。





英拉流亡海外迄今，已数度被报导与其兄在中国境内活动。（中央社）

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