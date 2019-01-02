中美建交40周年 习特互致贺信

2019年第一天，中美关系有个新开始。继上周六就经贸等议题通电话后，国家主席习近平与美国总统特朗普昨天互致贺信，祝贺两国建交四十周年。习近平指出，中美关系正处于一个重要阶段，历史充分证明，合作是双方最好的选择。特朗普也表明，发展合作和建设性的美中关系是他个人的优先事项。





1979年一月一日《中美建交公报》正式生效。





新华社报道，习近平昨天在贺信中指出，四十年来，中美关系历经风雨，取得了历史性发展，为两国人民带来巨大利益，也为世界和平、稳定、繁荣作出重要贡献。历史充分证明，合作是双方最好的选择。





习近平强调，当前中美关系正处于一个重要阶段。他高度重视中美关系发展，愿同总统先生一道，总结两国关系发展经验，落实好两人达成的共识，共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系，让两国关系发展更好造福两国人民和世界各国人民。





特朗普在贺信中说，多年来，两国关系取得了巨大发展。发展合作和建设性的美中关系是他个人的优先事项。“我们强而有力的友谊为两国在未来数年取得伟大成就奠定了极好的基础。”





不过，美国时间周一（十二月三十一日），特朗普签署了国会早前通过的《亚洲再保证倡议法》，当中列明总统应定期办理对台出售防御性武器，并鼓励美国高层官员访台。（星岛日报）

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