中纪委全会：加大金融反腐 推亲清新型政商关系

中共第 19 届中纪委第 3 次全体会议今天闭幕，据中国官媒新华社获授权发布的公报内容，中纪委将加大金融领域反腐力度，推动构建“亲清新型政商关系”，并将修订“中国共产党问责条例”。





根据公报，中纪委全会提出今年 8 个工作方向，首先是，持之以恒学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。二是以（中共）党的政治建设为统领，坚决破除形式主义、官僚主义。





三是创新纪检监察体制机制，切实把制度优势转化为治理效能。四是做实做细监督职责，着力在日常监督、长期监督上探索创新、实现突破。





五是持续深化政治巡视，完善巡视巡查战略格局。六是有力削减存量、有效遏制增量，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。





七是持续整治群众身边腐败和作风问题，让人民群众有更多更直接更实在的获得感、幸福感、安全感。八是按照政治过硬、本领高强要求，从严从实加强纪检监察队伍建设。





其中在第六点明确指出，要紧盯重大工程、重点领域、关键岗位，强化对权力集中、资金密集、资源富集部门和行业的监督，加大金融领域反腐力度，依法查处贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等职务违法和职务犯罪，坚决防范利益集团拉拢腐蚀领导干部，推动构建“亲清新型政商关系”。





中共第 19 届中央纪律检查委员会第 3 次全体会议 11 日至 13 日在北京举行。出席这次全会的有中央纪委委员 132 人，列席 221 人。





据中国媒体报导，这是中共各级监察委组建并与中共纪律检查机关合署办公后的首次中央纪委全会。

（中央社）

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