中纪委全会：加大金融反腐 推亲清新型政商关系

中共第19届中纪委第3次全体会议今天闭幕，据中国官媒新华社获授权发布的公报内容，中纪委将加大金融领域反腐力度，推动构建“亲清新型政商关系”，并将修订“中国共产党问责条例”。
根据公报，中纪委全会提出今年8个工作方向，首先是，持之以恒学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。二是以（中共）党的政治建设为统领，坚决破除形式主义、官僚主义。
三是创新纪检监察体制机制，切实把制度优势转化为治理效能。四是做实做细监督职责，着力在日常监督、长期监督上探索创新、实现突破。
五是持续深化政治巡视，完善巡视巡查战略格局。六是有力削减存量、有效遏制增量，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。
七是持续整治群众身边腐败和作风问题，让人民群众有更多更直接更实在的获得感、幸福感、安全感。八是按照政治过硬、本领高强要求，从严从实加强纪检监察队伍建设。
其中在第六点明确指出，要紧盯重大工程、重点领域、关键岗位，强化对权力集中、资金密集、资源富集部门和行业的监督，加大金融领域反腐力度，依法查处贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等职务违法和职务犯罪，坚决防范利益集团拉拢腐蚀领导干部，推动构建“亲清新型政商关系”。
中共第19届中央纪律检查委员会第3次全体会议11日至13日在北京举行。出席这次全会的有中央纪委委员132人，列席221人。
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