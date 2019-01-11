德国外长:欧洲能源政策问题应由欧洲而非美国解决

日前，德国外长马斯指出， “ 北溪 -2” 号天然气管道不只是德国和俄罗斯的项目，并强调欧洲的能源政策问题应由欧洲而非美国解决。

据俄罗斯卫星网 1 月 11 日报道，马斯在德国经济界东欧协会的新年招待会上说： “ 中欧和东欧伙伴国的怀疑态度有多么强烈，展现在围绕 ‘ 北溪 -2’ 号的辩论中，我们也认真对待他们的忧虑。但这毫不改变我国的立场，即 ‘ 北溪 -2’ 号并不只是德俄的管线。德方对欧洲和华盛顿的该项目批评者都是这么说的。 ”

他补充道： “ 欧洲的能源政策问题应在欧洲，而不是在美国解决。 ”





马斯还称： “ 对 ‘ 北溪 -2’ 号实施单边制裁无论如何都不是正确手段。我对（美国务卿）蓬佩奥明确表达了这一点。 ”

此外，去年美国众议院一致通过反对 “ 北溪 -2” 号的决议。决议呼吁美国总统通过多样化和减少对俄罗斯供应的依赖来支持欧洲的能源安全，并支持在 “ 北溪 2” 号问题上实施制裁。

据悉，根据 “ 北溪 -2” 项目方案，将修建两条从俄罗斯海岸穿越波罗的海通往德国海岸的管线，总输气量每年 550 亿方。新的然气管道计划在 “ 北溪 ” 管道旁边建设。一些国家反对该项目：乌克兰害怕失去天然气过境费，美国则是因为有雄心勃勃的对欧出口液化天然气计划。

俄气是 “ 北溪 -2” 项目运营商 Nord Stream2 公司的唯一股东。 “ 北溪 -2” 项目总造价 95 亿欧元，将由俄气出资 50% ，法国 ENGIE 集团、奥地利石油天然气集团（ OMV Group ）、荷兰皇家壳牌、德国 Uniper 公司和德国 Wintershall 公司各将提供 9.5 亿欧元（即项目造价的 10% ）的融资。

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