不惧美国威胁 杜特尔特放言：不再购买美国武器

由于不满美国的威胁，菲律宾总统杜特尔特日前宣布，菲律宾不再向美国购买武器。
综合《菲律宾星报》、菲律宾ABS-CBN电视台报道，当地时间周四（10日），杜特尔特在演讲中表示，由于美国威胁要对从俄罗斯购买武器装备的国家实施制裁，菲律宾决定不再购买美国的武器。
杜特尔特在演讲中提到，美国是以侵犯人权为由对菲律宾施压，美国总统更是下令，严禁各国与俄罗斯达成武器交易。“如果哪个国家从俄罗斯购买武器，就会遭到美国制裁，被列入禁运名单，从而无法与美国进行贸易往来”。美国的做法让杜特尔特感到十分不满，他说，“美国提出这样的要求，其他国家只有服从的份儿”。
“我不会同意（从美国购买武器），这种情况看起来太糟糕。不应由他们来告诉菲律宾该做什么。我不生他们的气，但是他们先招惹我的，是他们严厉谴责我的禁毒行动”。杜特尔特说道。
杜特尔特还表示，他将会向菲律宾的其他盟友寻求购买武器，比如以色列和韩国。
早在2018年8月，美国国防部高官曾警告菲律宾不要从俄罗斯采购武器，称“这将有损美菲之间的同盟关系”。时任美国国防部负责亚太安全事务助理部长的兰德尔·施赖弗当时表示，“如果一个国家购买武器系统，那么它不仅仅是在购买这种能力，也是在投资一种关系。”
这在当时也惹怒了杜特尔特，他回击美国称，“凭什么来警告我们”。杜特尔特表示，美国不卖给菲律宾武器，“我们另辟蹊径，去买到了更便宜，同样耐用且制造精良的武器，我们不是非得花重金（向美国）购买武器”。_____________
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