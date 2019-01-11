不惧美国威胁 杜特尔特放言：不再购买美国武器

由于不满美国的威胁，菲律宾总统杜特尔特日前宣布，菲律宾不再向美国购买武器。

综合《菲律宾星报》、菲律宾 ABS-CBN 电视台报道，当地时间周四（ 10 日），杜特尔特在演讲中表示，由于美国威胁要对从俄罗斯购买武器装备的国家实施制裁，菲律宾决定不再购买美国的武器。

杜特尔特在演讲中提到，美国是以侵犯人权为由对菲律宾施压，美国总统更是下令，严禁各国与俄罗斯达成武器交易。 “ 如果哪个国家从俄罗斯购买武器，就会遭到美国制裁，被列入禁运名单，从而无法与美国进行贸易往来 ” 。美国的做法让杜特尔特感到十分不满，他说， “ 美国提出这样的要求，其他国家只有服从的份儿 ” 。





“ 我不会同意（从美国购买武器），这种情况看起来太糟糕。不应由他们来告诉菲律宾该做什么。我不生他们的气，但是他们先招惹我的，是他们严厉谴责我的禁毒行动 ” 。杜特尔特说道。

杜特尔特还表示，他将会向菲律宾的其他盟友寻求购买武器，比如以色列和韩国。

早在 2018 年 8 月，美国国防部高官曾警告菲律宾不要从俄罗斯采购武器，称 “ 这将有损美菲之间的同盟关系 ” 。时任美国国防部负责亚太安全事务助理部长的兰德尔 · 施赖弗当时表示， “ 如果一个国家购买武器系统，那么它不仅仅是在购买这种能力，也是在投资一种关系。 ”

这在当时也惹怒了杜特尔特，他回击美国称， “ 凭什么来警告我们 ” 。杜特尔特表示，美国不卖给菲律宾武器， “ 我们另辟蹊径，去买到了更便宜，同样耐用且制造精良的武器，我们不是非得花重金（向美国）购买武器 ” 。

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