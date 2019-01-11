迈克尔•杰克逊娈童纪录片将映 家属谴责消费逝者

美国圣丹斯电影节 9 日宣布，一部关于迈克尔 • 杰克逊（ MJ ）娈童事件的纪录片《离开梦幻岛》将于 25 日在电影节特别放映。 MJ 的家属发声明表示强烈谴责，直言该片粗暴地消费逝者，是过时且不实的指控，还强调该诉讼皆已败诉。目前剧组及电影节主办方尚无回应。

据俄罗斯《消息报》 1 月 11 日报道，根据电影节官方介绍，《离开梦幻岛》由丹 • 里德执导，讲述的是两位 7 岁和 10 岁的男孩曾与迈克尔 • 杰克逊有长期友好关系。现在他们都已经 30 多岁，他们要讲述当年如何被迈克尔 • 杰克逊性侵以及如何达成和解。

MJ 的家属发声明表示强烈谴责，直言该片粗暴地消费逝者，是过时且不实的指控，还强调该诉讼皆已败诉。不过剧组及电影节主办方目前都尚未做出回应。





据报道， MJ 遗产管理委员会发布声明，斥责该电影 “ 是一部耸人听闻的作品，企图用无耻而可悲的方式去榨取迈克尔 • 杰克逊的价值并获得利益。这部所谓的 ‘ 纪录片 ’ 不过是过时又不可靠的指控而且是老生常谈。让人费解的是任何有信誉可言的电影制作人怎么会参与它的制作！ ”

据报道，娈童案被认为是对迈克尔 • 杰克逊精神伤害最大的一宗负面新闻。迈克尔 • 杰克逊生前曾两次遭到娈童的指控。 1993 年夏天，杰克逊被一位叫乔丹 • 钱德勒的 13 岁男孩以及他的父亲起诉性侵，杰克逊付了 2200 万美元与对方庭外和解。 10 年后杰克逊再次被指控娈童，因七项罪名被捕，包括对一位 13 岁的男孩儿施用迷幻药，不过 5 个月后，杰克逊被无罪释放。两次娈童案对迈克尔 • 杰克逊的事业、精神世界、以及健康状况产生了致命性的打击。

2018 年 10 月 31 日，《福布斯》杂志公布了已故名人收入榜，迈克尔。杰克逊以 4 亿美元名列榜首，排名第二的是 “ 猫王 ” 埃尔维斯。普莱斯利（ 4000 万美元）。

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