蒋介石曾孙蒋万安力挺蔡英文 反对一国两制

国民党立法委员蒋万安在电视节目上公开表明，针对总统蔡英文元旦文告，他同意蔡英文的“四个必须”，不同意习近平的一国两制，这段谈话引起议论，蓝营支持者崩溃痛批是他根本“台独份子”，还要他“想想爷爷”。
蒋万安是中国前最高领导人蒋介石的曾孙，也是蒋经国的孙子，其父蒋孝严是国民党资深前立法委员。
蒋万安在3日的节目上谈到了蔡英文在元旦文告提及的两岸关系，他表示，蔡英文提及的“四个必须”是正确的，且强调对岸要正视中华民国存在的事实，表示蔡英文在对于中国领导人习近平提出“一国两制”的回应，是相当正确的。
蒋万安接着说明，他绝对不接受习近平所说的，与各政党团体进行民主协商，指出这是走回过去政治协商的老路，且忽略中华民国政府治理的客观事实，不仅是他不能接受，相信绝大多数台湾人民也无法接受。
台独份子？竟有网友崩溃要他“想想爷爷”
节目主持人接着询问，这是他个人的意见还是国民党党内的主流意见，蒋万安表示，他认为主权之事不容退让，他也相信党内有自己的声音。
此则影片在网络上传开之后，许多网友痛批蒋万安是台独份子，纷纷到他的粉丝专页留言：、“不忠不义不仁不孝，说的就是你了”、“蔡英文和民进党已经把你的祖宗祖坟给挖了，你还坚决拥护蔡英文？”
不过也有网友支持蒋万安的说法，留言说：“这孩子对得起蒋家列祖列宗啊”、“国民党难得有明理人。”
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