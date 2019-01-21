彭博：中国让步购买一万亿美国商品

彭博社周五援引知情人士报道称，为结束与美国的贸易战，中国提出在未来六年大举进口美国商品。





报道称，在本月早些时候的北京谈判中，中国提出未来六年大规模采购美国商品的计划，总计金额超过一万亿美元，预计在 2024 年以前将美国对中国的贸易逆差降低为零。 2018 年，美中贸易逆差达到创纪录的 3230 亿美元。





受美中有望达成贸易协议的鼓舞，美国三大股指上扬。截至发稿，道琼斯指数上涨 314 点，中国销售收入占比较大的卡特彼勒和波音公司领涨；标准普尔 500 指数攀升 1.3% ，脱离修正区间；纳斯达克综合指数上涨 1.1% 。





这不是中国首次提出减少赤字的建议，以试图打破双方的僵局。去年 5 月，美国总统特朗普拒绝了财政部长姆努钦与中国达成的框架协议，该协议本可以大幅增加中国对美国商品的购买量。





然而，上述知情人表示，中国的提议遭到美国代表的质疑，他们要求中国在未来两年消除贸易不平衡。研究美中贸易关系的经济学家指出，要消除这一差距很难，中国大举购买美国商品的承诺未必可行，这主要取决于中国民众对美国商品的需求。





同时，中国购买美国商品的种类可能比总额更为重要，中国长期试图购买美国高科技产品，但遭到美国拒绝。飞机、大豆和汽车是去年中国从美国进口最多的商品。





在北京的美中副部级会谈后，双方没有做出最后决定。会谈将于 1 月底继续举行，届时中国国务院副总理刘鹤计划前往华盛顿。





没有明确迹象表明，加大购买美国商品将增加双方达成贸易协议的概率。除了降低赤字外，美国谈判代表还聚焦于解决结构性问题，包括中国被指知识产权保护不足、强迫技术转移和产业补贴等，这些争议弥合起来更为困难。





美国共和党参议员格拉斯利本周早些时候表示，莱特希泽认为北京磋商并未在结构性问题上取得任何进展。





特朗普政府计划在

3

月

2

日将价值

2000

亿美元中国输美商品的关税从

10%

提高到

25%

。外界认为这个时间表颇具挑战性，但面对面谈判的恢复，增强了双方达成协议的希望。

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