特朗普谴责佩洛西拒绝为结束政府关闭而妥协

美国总统唐纳德 · 特朗普星期天抨击众议院议长南希 · 佩洛西拒绝为结束创纪录的政府部分关闭 30 天的局面而做出妥协，给美国 - 墨西哥边境筑墙提供 57 亿美元，换取几十万移民在三年内免于被递解出境。





特朗普在推特上写道： “ 甚至在我昨天发言之前，南希 · 佩洛西和一些民主党人就拒绝了我的提议。他们看不到犯罪和毒品，他们只看到 2020 年 —— 他们不会赢。最好的经济！ ” 特朗普指的是明年的总统大选。特朗普还说： “ 他们应该为国家做正确的事情并允许人们重返工作岗位。 ”





特朗普现在在长达四年的总统任期的中点上，他在周六的演讲中提出了结束美国历史上最长政府关闭的计划。但是众议院多数党民主党领袖佩洛西在特朗普发言之前就说 “ 这无法启动 ” 。





佩洛西在推特上回应特朗普说： “ 有 80 万美国人拿不到工资， ” 政府工作人员和公务员被迫在没有报酬的情况下工作。这位众议院议长写道： “ 重新开放政府，让职工拿到薪水，然后我们可以讨论如何聚集起来保护边境。 ”





参议院多数党共和党领袖米奇 · 麦康奈尔表示，他计划在未来几天将特朗普的提议提交给参议院投票，不过他需要一些民主党人支持才能让法案获得批准。





特朗普建议保护 74 万移民免于驱逐，这些移民当初是作为儿童非法来到美国的，还有数以千计的来自拉丁美洲和非洲国家的移民，他们暂时居住在美国，但正面临返回家园的命令。





有些保守派批评特朗普计划说，免于驱逐，等同于对违法者的特赦。但特朗普发推文说： “ 不，大赦不是我提议的一部分 ...... 大赦只会用于比这大得多的交易，无论是移民还是别的什么。同样地，也不会大力推动递解 1100 多万非法入境者 —— 但要小心，南希！ ”





副总统迈克 · 彭斯在《福克斯星期日新闻》节目中接受采访时说： “ 这不是特赦。他们不会获得公民身份。美国人昨天听到的是政治家风度 ” 。彭斯说，特朗普为达成协议奠定了基础，总统正在提供一个解决方案。





民主党人要求特朗普重新开放政府，然后就边境安全条款进行谈判，同时拒绝隔离墙，认为这是无效和不道德的。他们提供 13 亿美元的新边境安全资金，但没有专门用于隔离墙。众议院民主党人计划本周提出更多的边境安全立法提案。





共和党人在参议院占 53 比 47 的多数，但参议院的主要立法几乎总是需要 60 票才能通过。目前还不清楚特朗普是否能够说服至少七名民主党人投票支持他的提议。





即使参议院批准特朗普的计划，它也将在众议院失败，佩洛西领导的反对派在那里表现强势。然而特朗普在参议院的胜利可能迫使对方就他的边界墙计划和重新开放政府进行新的谈判。（美国之音）





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