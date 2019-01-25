俄议员批北约是绝对无用工具:只会破坏欧洲局势

俄罗斯 - 北约理事会会议 25 日在布鲁塞尔举行，会议将讨论乌克兰危机和《中导条约》问题。俄罗斯国家杜马国防委员会主席弗拉基米尔 ・沙 马诺夫 24 日接受《消息报》记者采访时表示，这一会议不会有任何重大突破，而且认为北约一直在实施动荡欧洲局势的政策。





据俄罗斯《消息报》 1 月 25 日报道，沙马诺夫告诉记者，即将举行的俄罗斯 - 北约理事会会议不太可能促进俄罗斯与北约之间的关系正常化。 “ 今天很难谈论这一会议是否有效。因为我们（和北约）说的是不同的语言。以北约的立场绝对会对俄罗斯采取不友好的态度。因为《中导条约》问题，他们将在会议上再次指责我们违反条约规定。我们已经厌倦了证明情况并非如此。同样，会议上还将有关于乌克兰危机的投诉，尽管我们不是该国冲突的当事方 ” ，沙马诺夫说道。

与此同时，沙马诺夫强调， “ 北约应该意识到俄罗斯不会停止捍卫自己的国家利益。这次会议重要的是（俄罗斯和北约）要进行全面谈判，不要产生牵强附会和毫无根据的说法，应该讨论真正的问题和具体事实。总的来说，北约已经失去了其存在的意义。该组织已经成为了一种绝对无用的工具，只会破坏欧洲的局势。 ”

2018 年 11 月 12 日，北约发言人朗杰斯古表示，北约再次呼吁俄罗斯与美国就《中导条约》进行对话。

据报道，自克里米亚地区

2014

年宣布脱离乌克兰、并入俄罗斯以来，俄罗斯与以北约为代表的西方国家阵营关系日趋紧张，西方国家对俄罗斯经济、国防等领域实施制裁，北约也加强了相关军备建设和军事部署。

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