美元老级议员:不懂为何“白人至上主义”是贬义词

美国总统特朗普的亲密盟友、九届共和党众议员史蒂夫 · 金（ Steve King ）在周四的一次采访中表示，他不理解为什么 “ 白人民族主义者 ” 和 “ 白人至上主义者 ” 这两个词是贬义词，且还会冒犯到别人（ offensive ）。

自 2003 年以来，史蒂夫 · 金一直在华盛顿代表他所在的爱荷华州乡村地区。本周，年近 70 岁的他在接受《纽约时报》采访时发表了上述言论。

“ 白人民族主义者，白人至上主义者，西方文明 —— 这些修辞是怎么变成贬义词并且让人反感的呢？ ” 金问道， “ 为什么我们的学校一直教授给我们的，是自己历史和文明的优点呢？ ”

在早前接受 MSNBC 采访时，金也有过同样的言论： “ 你回头看看历史，其他类别（ category ）的人对文明做了什么贡献？还有任何其他族群（ subgroup ）比（白人）对文明的贡献更大么？ ”





采访中，金也对民主党候选人在中期选举中呈现出的多样性表示非常不安： “ 你要是看看（民主党）那边，可以完全理解成这国家对于白人男性来说已经没有容身之处了。 ”





金所表达的 “ 白人男性主导地位不在 ” 的身份危机，在美国白人男性中有一定代表性。这其中，总统特朗普是支持他观点的坚定一份子。中期选举前，在爱荷华州举行的一次集会上，特朗普不无赞许地说： “ 他（金）可能是这世界上最保守的人， ” 接着，特朗普竖起了大拇指。而金也在推特上回应： “ 我尽最大努力把特朗普总统拉到右边： - ）。 ”

事实上，早在特朗普和国会就边境墙拨款僵持不下的十几年以前，金就已经有了在边境修墙的想法，和目前特朗普坚持的 “ 边境墙 ” 如出一辙。在非法移民方面，金对能和非法移民父母团聚的儿童（也称 “ 梦想者 ” ， dreamer ）深恶痛觉。

他曾在推特上表示： “ 我们无法用别人的孩子来复兴我们的文明。 ” 他将非法移民称为 “ 对美国本土慢速播放的恐怖袭击 ” 和 “ 缓慢的大屠杀 ” （ slow-motion Holocaust ），并在推特上写道： “ 人口转型造成的文化自杀必须结束。 ”





《纽约时报》的这番采访一经刊发，便引起了美国众议院两党的严重关切。美国众议院共和党第三号人物，来自怀俄明州的切尼（ Liz Cheney ）表示： “ 金的言论是令人憎恶的种族主义言论，不应在国家讨论层面占有一席之地。 ”

另一名共和党议员，密歇根州众议员阿马什（ Justin Amash ）也在推特上写道： “ 这是对种族主义的信奉，是国会或任何地方都不能容忍的。 ”

而民主党方面更是开始讨论具体处分的措施。俄亥俄州众议员瑞安（ Tim Ryan ）表示，金的最新言论显示他这种一贯的 “ 行为模式 ” 必须受到谴责和惩罚。这位民主党人已指示工作人员研究如何起草处分金的决议，并将在周四的议会投票中努力争取同僚支持。

在周四接受 Politico 采访时，瑞安表示： “ 我们需要国会发表声明，明确这种言论是不能接受的 。 这不是我们要教给孩子的东西，也不是我们想要定义国家的方式。”

尽管很少见，但美国国会可以采取行动，对违反众议院规则的议员进行纪律处分。具体包括罚款、严重训诫、在众议院公开谴责，甚至开除议员资格。纽约州民主党众议员通科（Paul Tonko）说，他支持处分金，以便在全国推动恢复族群团结。

在引起轩然大波后，金已就他的言论发表了声明。在声明中他拒绝自己被贴上“标签”，并称“白人至上主义”是邪恶的意识形态。他表示，自己只是一个民族主义者，他坚定地认为美国是“世界从未见过的西方文明价值的最明显最完美的体现。”





据美国统计局 2018 年最新数据显示，目前美国白人（包括西班牙语裔和拉丁裔）占总人口比重为 76.6% ，非洲裔美国人占比 13.4% ，亚裔占比 5.8% ，多种族混血占比 2.7% ，印第安原住民占比 1.3% ，夏威夷和其他太平洋岛国居民占比 0.2% 。白人归类中的西班牙语裔和拉丁裔，在整个人口统计中占比约为 18.1% （包括混血）。

据较早前皮尤研究所的一项调查结果显示，有 60% 的人认为特朗普的上台让美国的种族关系更加紧张。而 2017 年 8 月弗吉尼亚州夏洛茨维尔的 “ 团结右翼 ” 集会，以及特朗普对此事件的态度也让很多分析人士认为，他对美国当下紧张的种族关系负有不可推卸的责任。





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