美元老级议员:不懂为何“白人至上主义”是贬义词

美国总统特朗普的亲密盟友、九届共和党众议员史蒂夫·金（Steve King）在周四的一次采访中表示，他不理解为什么“白人民族主义者”和“白人至上主义者”这两个词是贬义词，且还会冒犯到别人（offensive）。
自2003年以来，史蒂夫·金一直在华盛顿代表他所在的爱荷华州乡村地区。本周，年近70岁的他在接受《纽约时报》采访时发表了上述言论。
“白人民族主义者，白人至上主义者，西方文明——这些修辞是怎么变成贬义词并且让人反感的呢？”金问道，“为什么我们的学校一直教授给我们的，是自己历史和文明的优点呢？”
在早前接受MSNBC采访时，金也有过同样的言论：“你回头看看历史，其他类别（category）的人对文明做了什么贡献？还有任何其他族群（subgroup）比（白人）对文明的贡献更大么？”
采访中，金也对民主党候选人在中期选举中呈现出的多样性表示非常不安：“你要是看看（民主党）那边，可以完全理解成这国家对于白人男性来说已经没有容身之处了。”
金所表达的“白人男性主导地位不在”的身份危机，在美国白人男性中有一定代表性。这其中，总统特朗普是支持他观点的坚定一份子。中期选举前，在爱荷华州举行的一次集会上，特朗普不无赞许地说：“他（金）可能是这世界上最保守的人，”接着，特朗普竖起了大拇指。而金也在推特上回应：“我尽最大努力把特朗普总统拉到右边：-）。”
事实上，早在特朗普和国会就边境墙拨款僵持不下的十几年以前，金就已经有了在边境修墙的想法，和目前特朗普坚持的“边境墙”如出一辙。在非法移民方面，金对能和非法移民父母团聚的儿童（也称“梦想者”，dreamer）深恶痛觉。
他曾在推特上表示：“我们无法用别人的孩子来复兴我们的文明。”他将非法移民称为“对美国本土慢速播放的恐怖袭击”和 “缓慢的大屠杀”（slow-motion Holocaust），并在推特上写道：“人口转型造成的文化自杀必须结束。”
《纽约时报》的这番采访一经刊发，便引起了美国众议院两党的严重关切。美国众议院共和党第三号人物，来自怀俄明州的切尼（Liz Cheney）表示：“金的言论是令人憎恶的种族主义言论，不应在国家讨论层面占有一席之地。”
另一名共和党议员，密歇根州众议员阿马什（Justin Amash）也在推特上写道：“这是对种族主义的信奉，是国会或任何地方都不能容忍的。”
而民主党方面更是开始讨论具体处分的措施。俄亥俄州众议员瑞安（Tim Ryan）表示，金的最新言论显示他这种一贯的“行为模式”必须受到谴责和惩罚。这位民主党人已指示工作人员研究如何起草处分金的决议，并将在周四的议会投票中努力争取同僚支持。
在周四接受Politico采访时，瑞安表示：“我们需要国会发表声明，明确这种言论是不能接受的 。这不是我们要教给孩子的东西，也不是我们想要定义国家的方式。”
尽管很少见，但美国国会可以采取行动，对违反众议院规则的议员进行纪律处分。具体包括罚款、严重训诫、在众议院公开谴责，甚至开除议员资格。纽约州民主党众议员通科（Paul Tonko）说，他支持处分金，以便在全国推动恢复族群团结。
在引起轩然大波后，金已就他的言论发表了声明。在声明中他拒绝自己被贴上“标签”，并称“白人至上主义”是邪恶的意识形态。他表示，自己只是一个民族主义者，他坚定地认为美国是“世界从未见过的西方文明价值的最明显最完美的体现。”
据美国统计局2018年最新数据显示，目前美国白人（包括西班牙语裔和拉丁裔）占总人口比重为76.6%，非洲裔美国人占比13.4%，亚裔占比5.8%，多种族混血占比2.7% ，印第安原住民占比1.3%，夏威夷和其他太平洋岛国居民占比0.2%。白人归类中的西班牙语裔和拉丁裔，在整个人口统计中占比约为18.1%（包括混血）。
据较早前皮尤研究所的一项调查结果显示，有60%的人认为特朗普的上台让美国的种族关系更加紧张。而2017年8月弗吉尼亚州夏洛茨维尔的“团结右翼”集会，以及特朗普对此事件的态度也让很多分析人士认为，他对美国当下紧张的种族关系负有不可推卸的责任。
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