美89岁华裔老人被打昏迷 市议长促警方改善治安

据美国《世界日报》报道，当地时间 1 月 9 日，美国旧金山新任市议长余鼎昂上任第二天，立即与湾景 / 访谷区新科市议员华颂善在市政大楼举行记者会，关切刚发生的 89 岁华裔老妇黄奕爱被殴打致重伤昏迷的事件。两人一致促请警局在访谷区设立警察服务站，改善访谷区治安。





余嘉雯是黄奕爱的外孙女，在美国长大。当地时间 8 日早上 7 时多，黄奕爱被发现重伤昏迷倒卧在访谷区游乐场的沙地上。之后，与外祖母感情深厚的余嘉雯，通过境外社交媒体公布其外祖母被残暴殴打成重伤的事件，引起各界关注。

余鼎昂于 8 日刚获得全体市议员推选成为新议长，华颂善则是新当选上任的市议员。两人刚宣誓上任新职，便接到黄奕爱被殴打成重伤的事件。两人于是合作推动改善治安，针对黄奕爱的事件举行记者会。

余鼎昂说，除黄奕爱的遭遇外，近期，还发生了 99 岁华裔老妇在华埠北平园遭到性侵的事件。这连串的暴力事件以老年女性为目标，使人无法接受，各方必须合作改善问题。

华颂善重申，他在竞选期间，曾公开表示要在访谷区设立警察服务站。他刚上任，就要立即推动与警局的合作，在访谷区商圈设立警察服务站。

英格赛警察分局长哈特未就黄奕爱的案件提供较多的数据。哈特说，警方怀疑黄奕爱是在 8 日清晨 6 时 30 分至 7 时 30 分期间受到伤害。当天早上，警方先接到一个报案电话，称访谷区访谷街 1000 号街段的一个住宅遭人潜入盗窃，警员立即派员赶到现场。

哈特说，警方赶到该住宅时，大门已打开，受害人的家人也赶到，告诉警员没看到华裔老妇黄奕爱的踪影。于是，各方到处找寻黄奕爱的下落。随后，在访谷游乐场发现不醒人事的黄奕爱，且其身体有许多伤痕。

“ 这次事件有两个犯罪现场。 ” 哈特说，连日来，警员已在附近一带搜证，并呼吁附近民众，如果在监视录像带中找到与案相关的资料，与警局联络。

哈特说，目前，警局只能确定受害人的住宅曾被盗窃，受害人在游乐场被发现重伤昏迷，但未能确定整个案发过程，且两个地点十分相近。警方至今未得到嫌犯及驾驶汽车的进一步资料。

直至 9 日傍晚，黄奕爱已昏迷两天，仍在旧金山总医院加护病房。

余嘉雯谈到外祖母黄奕爱的状况时说，外祖母 30 多年前由中国移民赴美，较年轻时与许多华裔移民妇人无异，先后担任车衣工人及提供托儿服务，直至退休，一生都在努力工作。余嘉雯说，外祖母不懂英语，生活很有规律，她不能想象竟然有人这样残暴对待已年近 90 岁的老人家。





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