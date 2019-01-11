美国寻求降低对华贸易逆差等终极目标难以实现

环球资产管理公司 -- 安本标准周五称，美国寻求降低对中国的贸易逆差、防止知识产权盗窃以及为美国出口或想在华经营的企业创造更公平竞争环境的终极目标难以实现，意味着任何暂停征收关税的协议最终可能破裂。





安本标准投资首席经济师 Jeremy Lawson 在其评论中指出，中美下一阶段会谈有可能就延长停火期达成具体协议，避免今年进一步调高关税。不过，美国贸易代表已表明任何协议还需包括 “ 须经不断核实和有效执行的全面落实方案 ” ，而这种监察和执法制度在现实上和政治上都难以引导和维持。





他又认为，美国的终极目标难以实现，例如贸易和经常帐户逆差最终取决于储蓄和投资余额。此外，即使中国大量增加美国进口，这很可能会推高美元价值，从而抵销任何贸易平衡带来益处。





“ 我们还认为，中国将会愿意翻倒其产业和外交政策战略的程度十分有限，尤其是 ‘ 中国制造 2025’ ，其核心是实现习近平的长期经济目标。 ” 他说。





该行认为，对市场来说，升市动力在于今年前景向好，因为紧张局势缓和令风险资产获得重估，这个情形在亚洲更加明显。不过，论到基本面，战略紧张局势不太可能消失，当很明显特朗普的目标无法真正实现时，任何停火协议很可能最终都会破裂。（路透社）环球资产管理公司 -- 安本标准周五称，美国寻求降低对中国的贸易逆差、防止知识产权盗窃以及为美国出口或想在华经营的企业创造更公平竞争环境的终极目标难以实现，意味着任何暂停征收关税的协议最终可能破裂。





安本标准投资首席经济师 Jeremy Lawson 在其评论中指出，中美下一阶段会谈有可能就延长停火期达成具体协议，避免今年进一步调高关税。不过，美国贸易代表已表明任何协议还需包括 “ 须经不断核实和有效执行的全面落实方案 ” ，而这种监察和执法制度在现实上和政治上都难以引导和维持。





他又认为，美国的终极目标难以实现，例如贸易和经常帐户逆差最终取决于储蓄和投资余额。此外，即使中国大量增加美国进口，这很可能会推高美元价值，从而抵销任何贸易平衡带来益处。





“ 我们还认为，中国将会愿意翻倒其产业和外交政策战略的程度十分有限，尤其是 ‘ 中国制造 2025’ ，其核心是实现习近平的长期经济目标。 ” 他说。





该行认为，对市场来说，升市动力在于今年前景向好，因为紧张局势缓和令风险资产获得重估，这个情形在亚洲更加明显。不过，论到基本面，战略紧张局势不太可能消失，当很明显特朗普的目标无法真正实现时，任何停火协议很可能最终都会破裂。（路透社）

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