白宫官员向《纽时》爆料 特朗普有意退出北约





《纽约时报》周二报道，美国白宫高级官员去年曾向该报透露，特朗普私下曾多次表示想要退出北大西洋公约组织（ NATO ）。支持美国留在北约的现任及前任政府官员表示，他们担心特朗普会再次威胁退出北约，因为盟国的军费开支仍持续低于特朗普的期望。 上述官员称，在去年七月举行的北约首脑会议期间，特朗普对多名国家安全高级官员表示，他看不到北约组织的意义所在，他认为维系军事联盟是对美国的一种消耗。





特朗普一再表示希望退出北约，引起了美国国家安全官员的质疑，担忧将使对手俄罗斯“渔利”。前总统奥巴马政府的副国防部长弗卢努瓦称，退出联盟的举动，将成为任何一位总统都未做出过的对美国利益最具破坏性的事情之一。她表示， 这将破坏共和党和民主党及多个政府部门七十多年来打造史上最强大联盟的所有努力。北约前最高司令詹姆斯 · 斯塔夫里迪斯也表示，美国退出北约将是一个史无前例的地缘政治错误。 在周二，白宫被问及退出北约一事，一名高级官员指出，特朗普在去年七月的讲话中称，美国对北约的承诺“很可靠”，联盟“非常重要”，但拒绝发表进一步评论。





《纽约时报》称，北约原定今年四月在华盛顿举行庆祝北约签署七十周年的领袖峰会。然而，有外交官担忧特朗普将借这次场合继续攻击盟友，遂将会议级别降至外交部长级。成员国领袖峰会被安排在今年底，且不会在华盛顿举行。

（星岛日报）





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