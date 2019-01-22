美国智库报告披露朝鲜一未曾公开的导弹基地

美国战略与国际研究中心(CSIS)周一发布的报告称，在朝鲜20个未对外宣布的导弹基地中，其中一个是作为指挥部。
“Sino-ri导弹作战基地和部署在这个地方的Nodong导弹符合朝鲜的核军事战略，提供了作战级别的核子或常规首次打击能力，”该报告称。
美国总统特朗普上周五刚宣布他“期待”2月底与朝鲜领导人金正恩再次举行峰会，讨论朝鲜无核化。
CSIS说，朝鲜从未公布过Sino-ri基地，因此“它显然不会成为无核化谈判的对象。”
该报告指出，在任何无核化协议中，导弹基地应该对外公布、并被验证和拆除。
“朝鲜人不会对他们未披露的事情进行谈判，”该报告的作者之一Victor Cha表示，“看起来他们在玩游戏。他们仍将拥有所有这些作战能力，”即使他们摧毁了已披露的核设施。
报告称，Sino-ri导弹基地位于非军事区以北132英里(212公里)处，面积为七平方英里(18平方公里)，在发展能打击韩国、日本和美国关岛的弹道导弹方面发挥着关键作用。
报告并称，该基地部署了装备Nodong-1中程弹道导弹的团级部队。
白宫未立即回复置评请求。
报告指出，2018年12月27日的卫星图像显示，该基地有一个地下坑道入口、加固的掩体和一个指挥部。(路透社)
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