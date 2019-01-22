美国智库报告披露朝鲜一未曾公开的导弹基地

美国战略与国际研究中心 (CSIS) 周一发布的报告称，在朝鲜 20 个未对外宣布的导弹基地中，其中一个是作为指挥部。





“Sino-ri 导弹作战基地和部署在这个地方的 Nodong 导弹符合朝鲜的核军事战略，提供了作战级别的核子或常规首次打击能力， ” 该报告称。





美国总统特朗普上周五刚宣布他 “ 期待 ”2 月底与朝鲜领导人金正恩再次举行峰会，讨论朝鲜无核化。





CSIS 说，朝鲜从未公布过 Sino-ri 基地，因此 “ 它显然不会成为无核化谈判的对象。 ”

该报告指出，在任何无核化协议中，导弹基地应该对外公布、并被验证和拆除。





“ 朝鲜人不会对他们未披露的事情进行谈判， ” 该报告的作者之一 Victor Cha 表示， “ 看起来他们在玩游戏。他们仍将拥有所有这些作战能力， ” 即使他们摧毁了已披露的核设施。





报告称， Sino-ri 导弹基地位于非军事区以北 132 英里 (212 公里 ) 处，面积为七平方英里 (18 平方公里 ) ，在发展能打击韩国、日本和美国关岛的弹道导弹方面发挥着关键作用。





报告并称，该基地部署了装备 Nodong-1 中程弹道导弹的团级部队。

白宫未立即回复置评请求。





报告指出， 2018 年 12 月 27 日的卫星图像显示，该基地有一个地下坑道入口、加固的掩体和一个指挥部。 ( 路透社 )





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