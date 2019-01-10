北京被指间接承认逮捕加拿大人系报复 中方回应

北京时间 2019 年 1 月 10 日，在中国外交部例行记者会上，有记者提问称，中国驻加拿大大使卢沙野 1 月 9 日发表的一篇文章引起了外界的关注。卢大使文章称，中方拘捕 2 名加拿大公民是对加方拘押孟晚舟的报复，称中方举措系自卫行为。这是否相当于承认了中方拘捕两名加拿大人是对加方的报复？





陆慷回应说： “ 希望你能准确阅读和理解卢沙野大使的文章。如果你懂中文的话，建议你看看原文，避免有些报道或评论对卢大使文章进行歪曲解读或延伸。 ”





关于孟晚舟事件，陆慷表示，中方已多次表达过自己的立场。 “ 加拿大方面在承认孟晚舟女士没有违反加拿大法律的情况下，仅仅根据美方的意志，就无理、错误地拘押孟晚舟女士。中国人民对这一行径表示强烈愤慨。我们要求加拿大方面纠正错误，立即释放孟晚舟女士。 ”





至于在中国被捕的两名加拿大公民，陆慷表示，中方已公开明确告知全世界，他们是因为涉嫌从事危害中国国家安全的活动而被依法采取强制措施。





中国驻加拿大大使卢沙野 1 月 9 日在加拿大《国会山时报》发表题为《不要让傲慢与偏见蒙蔽了双眼和灵魂》的署名文章，指责加拿大等西方国家一贯对华采取双重标准。





他总结称， “ 某些人之所以习惯于傲慢地采取双重标准，归根结底还是 “ 西方自我中心论 ” 和 “ 白人至上主义 ” 在作祟。





据加拿大广播公司（ Canadian Press ） 2019 年 1 月 9 日报道，针对卢沙野发表的这篇文章，专家与分析人士表示，中国驻加拿大大使发表如此严厉的言论表明，加拿大因数名加拿大人在华被捕寻求多个盟国支持一致对华施压，触到了中国政府的痛处。（多维新闻）





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