中美双方在强制技术转让和知识产权等问题上磋商有进展

中国商务部新闻发言人高峰周四表示，关于强制技术转让、知识产权、非关税壁垒等结构性问题是此次中美经贸磋商的重要内容，双方在该领域的磋商是有进展的，增加了相互理解，也为解决相互关切奠定了基础；下一步将双方团队将继续共同努力，按原定计划推进磋商工作。 高峰在商务部新闻发布会上称，中美双方在磋商中就共同关注的贸易问题和结构性问题进行了广泛、深入、细致的交流，推动解决彼此关切的问题。讨论议题时间长说明双方对磋商的态度都是严肃、认真和坦诚的，都在朝着落实两国元首重要共识的方向而努力。





“ 关于执行机制的问题，中方同样认为，任何一项协议的执行机制都十分重要，双方都有履约义务。 ” 高峰称。









高峰介绍，当前中国汽车市场进入需求多元、结构优化的新的发展阶段，总体上由实用型消费向品质化消费转变，对新能源汽车等汽车产品有着巨大的市场需求。

由 11 个成员国参与的跨太平洋伙伴全面进展协定 (CPTPP) 近日生效，高峰就认为，这充分说明经济全球化的大趋势没有改变，对于区域自由贸易安排，中方的立场是一贯的，坚定地维护多边贸易体制的同时，主张建设符合世贸组织原则、开放透明、互利共赢的区域自由贸易安排。





“ 中方愿与有关各方一道，坚持互利共赢、开放发展的理念，共同推进经济全球化和区域经济一体化向更高层次、更宽领域发展。 ” 他称。





美国贸易代表署 (USTR) 稍早称，美国和中国官员讨论了与知识产权保护有关的问题，以及解决全球最大两个经济体间贸易争端的任何贸易协议，都需要提供完整的实施方案，这些方案必须包括持续核查和有效执行。





贸易代表署在一份声明中表示，中国已承诺从美国采购 “ 大量 ” 农业、能源和制造业产品，以及服务。双方讨论了 “ 在两国贸易关系中实现公平、互惠和平衡的途径 ” ，但声明未提供有关谈判结果的具体细节。





中美双方于 1 月 7-9 日在北京举行经贸问题副部级磋商。中国商务部今日早间称，双方积极落实两国元首重要共识，就共同关注的贸易问题和结构性问题进行了广泛、深入、细致的交流，增进了相互理解，为解决彼此关切问题奠定了基础。双方同意继续保持密切联系。





本周的会谈是自美国总统特朗普与中国国家主席习近平 12 月同意 90 天贸易休战以来，双方首次面对面会谈。这次会谈原计划两天，但延长至第三天，较原先计划来得久，令金融市场对中美贸易冲突可能缓和的预期升温。（路透社）

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