特朗普称与国会民主党领袖的会面“完全是浪费时间”

美国总统特朗普周三怒气冲冲地离开与民主党国会领袖的会谈现场，抱怨此次会面 “ 完全是浪费时间 ” 。





在美国政府因边境墙争议而部分关门的第 19 天，特朗普与参议院民主党领袖舒默 (Chuck Schumer) 和众议院议长佩洛希 (Nancy Pelosi) 进行了简短的会面，但最终不欢而散，并没有出现问题解决的迹象。





“ 刚刚与 Chuck 和 Nancy 开了会，完全是浪费时间， ” 特朗普在推特中写道。 “ 我问到如果我很快让一切运转起来，那么 30 天后会怎样？你们会批准包含筑墙或者钢铁屏障的边境安全法案吗？ ” 特朗普写道。 “Nancy 说，不会。我说回见，别的都没用！ ”

被激怒的民主党人称特朗普的行为是在 “ 乱发脾气 ” ，并表示当他们拒绝承诺为建造边境墙拨款时，会谈就破裂了。





舒默对记者称，特朗普问佩洛西，她是否会同意为边境墙拨款。 “ 她说不会。他直接起身说： ‘ 那我们就没什么好谈的了 ’ ，然后径直离开了。 ”





“ 我们再度看到他因为没能如愿以偿而乱发脾气， ” 舒默并称， “ 这是悲哀和不幸的。我们希望能达成协议。我们对边境安全抱有信心。我们持不同看法。 ”





谈判破裂可能加大特朗普将宣布进入国家紧急状态的可能性；如果不能与国会就他要求的 57 亿美元边境筑墙经费达成协议，特朗普可能会宣布进入国家紧急状态从而获得经费来修筑美墨边境墙。





特朗普周三稍早称，他有权宣布进入国家紧急状态，这样就可以利用军事经费为边境筑墙拨款。美国副总统彭斯对记者表示，特朗普仍在考虑该选项。





当被问及特朗普这样离开谈判有何收获时，彭斯称： “ 我认为总统今天非常明确地表明了他的立场：即没有边境筑墙经费就不会达成任何协议。 ”





在白宫的会谈结束后不久，由民主党控制的美国众议院表决通过一项法案，结束财政部与其他一些政府机构部分关门的情况，不过没有包含总统特朗普要求的边境墙经费。





但由共和党掌控的参议院并未显示出对议案进行表决的意愿。





民主党急于迫使共和党人士在为美国国税局拨款和表决继续让政府部分关门之间选边站。目前正值国税局应准备向美国纳税人发出退税款。





特朗普政府表示，即使没有新的资金到位，国税局将设法确保寄出这些退税支票。





特朗普周三出席参议院共和党人士的午餐餐会，表达了对筑墙经费强硬立场的坚定支持。





佩洛希计划本周会有更多的表决进行，会逐一拨款好让国土安全部、司法部、农业部、商务部及劳工部等部门恢复运作。 ( 路透社 )

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