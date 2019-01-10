英拉被曝持柬埔寨护照 此前4本护照被泰当局吊销

近日，流亡海外的泰国前总理英拉被曝出持有柬埔寨护照，泰媒称，这将为英拉经柬埔寨出逃的猜测提供有力佐证。英拉的 4 本护照此前已全部被泰当局吊销。

泰国《曼谷邮报》 10 日援引《南华早报》消息称，英拉持有柬埔寨护照，报道称，如果这一消息属实，那么也将为英拉 2017 年经柬埔寨逃离泰国的说法提供有利证据，不过柬方过去一直极力否认这一说法。

为泰党内部消息人士则向《曼谷邮报》表示，关于英拉持柬埔寨护照的报道毫无根据，因为英拉在逃离泰国时并没有使用柬埔寨护照。

该消息人士还称，尽管英拉持有多国护照，但她此前前往迪拜和英国时使用的都是泰国护照，直到泰国当局宣布吊销英拉的护照。 “ 她（在护照被吊销前）一直使用的是泰国护照，因为她不想给签发护照的国家带来麻烦 ” 。

泰国外交部和柬埔寨外交部目前均未对此事做出回应。

2017 年英拉逃离泰国时，《金边邮报》援引柬埔寨护照部门一名官员的话说： “ 英拉女士是泰国人不是柬埔寨人，我不会向外国人发放护照。 ” 柬埔寨内政部入境事务处当时也表示，没有报告显示英拉是经由柬埔寨前往新加坡的。





泰国最高法院原定于 2017 年 8 月 25 日对大米收购案进行宣判，但英拉以身体不适为由没有出庭，法庭随即发出逮捕令。随后，英拉被曝已逃离泰国。英拉 “ 大米渎职案 ” 宣判延期至 9 月 27 日。最高法院政务人员刑事案件法庭于 2017 年 9 月 27 日判决英拉 5 年有期徒刑，并对其签发通缉令。

此后，泰国政府确认英拉已经逃离泰国，英拉也一直被泰当局通缉。 2017 年 10 月，泰国警方发布消息称，英拉的 4 本护照全部被吊销，其中包括 2 本普通护照， 2 本外交官护照。

泰国国内有关英拉出逃的猜测众说纷纭。早前有消息称，英拉从泰国出逃后，途经柬埔寨、新加坡，乘飞机到达阿联酋迪拜，与其在外流亡的兄长他信会合。

英拉的兄长、泰国前总理他信于 2008 年流亡国外，并遭到泰当局通缉。泰国前国会主席近日提议政府与他信展开对话，不过，泰国总理巴育拒绝这样的缓和，并喊话他信，应返回泰国，在法庭上证明自己的清白。

近一段时间来，英拉与他信先后被拍到现身英国、日本、迪拜、美国、新加坡等地，二人的行踪也一直吸引着泰当局和外界的关注。

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