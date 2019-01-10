越南：要求脸书移除反对越南政府账号 但脸书拖延

“ 越南新闻网 ”9 日称，越南通信传媒部广播电视和电子信息局表示，正考虑阻止现金流入脸书上散布的仇恨广告，并对该社交媒体的违法行为征税。越南监管机构将采取必要的经济和技术措施，以确保健康的网络环境。





通信传媒部广播电视和电子信息局 8 日召开记者会称，脸书在管理信息内容、在线广告和纳税义务三个主要领域违反了越南法律。越方要求脸书移除反对越南党、政府及诽谤领导人的脸书账号，但脸书拖延删除这些内容，还拒绝向越南安全机构提供有关欺诈账号的信息。

越南官员指责脸书允许越南使用者在平台上销售和宣传非法产品及服务，如假钞、假货、武器和鞭炮。这些广告不仅违反相关规定，还冲击了越南的国家安全。越方此前已多次致函脸书要求配合，但对方未予积极回应。越南官员表示，脸书有能力阻止非法广告，但只有越方致函举报才会移除，且通常花费较长时间。此外，脸书在越南提供营利性在线广告服务，但未履行纳税义务。

越南今年 1 月 1 日开始实施极为严格的网络安全法。英国《金融时报》 9 日称，越南希望通过新法律控制公司和其他外国科技集团的力量，该法律要求在越南开展在线业务的海外企业在当地存储数据并在该国开设办事处。这项法律遭到西方舆论批评，互联网公司警告称，新法律将扼杀投资，阻碍越南数字经济的增长。





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