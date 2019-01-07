苹果在中国有硬仗要打 迎战法院禁售令、贸易战及5G网络

苹果执行长库克(Tim Cook)今年在中国有不少事情要应付：法院禁售iPhone的威胁罩顶、中美贸易战谈判结果的不确定性，以及最新5G网路的推出。苹果在5G网络的竞争中落后于华为和三星等竞争对手。
在苹果试图重振在中国的命运之际，这种复杂前景给该公司带来挑战。之前苹果因中国需求疲弱而罕见调降全球营收预测，进而导致市值蒸发750亿美元、撼动全球市场。
库克对投资人表示，公司在中国市场业绩的最大拖累是该国经济放缓程度大于预期，中美贸易紧张关系的影响又雪上加霜。
“我们没有估计到经济减速的程度如此之大，尤其是大中华地区，”他表示。
中国消费者告诉路透，另一个因素是关键：苹果的旗舰手机价格高昂。
分析师表示，苹果面临多重挑战：经济放缓，华为等强大竞争对手以更低的价格推出类似技术，以及贸易战之际爱国主义情绪高涨。
中国一法院已经初步裁定，禁止几款苹果iPhone手机在中国销售，因涉及侵犯高通的两项软件专利。这项禁令尚未开始实施，但可能影响iPhone 6S到iPhone x的机型销售。
中国反侵权假冒创新战略联盟周四发布声明指出，苹果公司对中国法院依法作出的生效裁定应当尊重，并根据裁定自觉履行禁令，而不是凭借其超级经济实力和影响力来蔑视中国法律。
苹果对此未予置评，但此前该公司称，相信公司当前的手机款型符合上述中国法院的裁定。
“这些事情都让苹果在中国日子不好过，”Counterpoint研究主管Neil Shah说，并称由于中国当地对手表现更佳以及销售禁令的忧心，iPhone今年市场份额可能降至7%。
苹果2018年第三季市场份额约为9%，较2015年的逾14%下降，已落后于华为、Oppo和Vivo等中国业者。
tmsnrt.rs/2GVcW96
**5G策略**
苹果另一个令人存疑的是其中国5G策略，该公司的5G手机2020年前料无法在中国推出，时程上将落后华为、小米(1810.HK)和三星电子(005930.KS)。
中国正在研议提前开展5G网络布局，力争今年将完成预商用阶段，2020年实现全面商用。
一些业者早就摩拳擦掌出击。华为打算在年中推出5G手机，小米则是以第三季为目标。三星电子料将在今年上半年发布5G手机。
但行业内部人士称，苹果可能要等到2020年秋季才会推出5G手机。这一策略将能规避5G技术未经检验的初期阶段，但也意味着中国消费者可能会推迟购买iPhone，或者改买比iPhone更早转向5G技术的其他品牌手机。
“等我买下部手机时，肯定会留意5G功能，”北京的研究生吴程俊(音译)说。他目前用的是iPhone X。
除了自己生产5G芯片的华为，今年将推出5G手机的主要厂商基本都采用高通提供的技术。
“如果你是寻求‘超级(销售)周期’的(手机生产商)，如果你没有5G，你的形势不会有好转，”高通总裁Cristiano Amon在接受路透采访时说，“运营商渠道将受到激励在2019年下半年开始出售5G手机。”
但过早在高端智能手机中采用5G技术也有风险，因为该技术要求对设备进行大量重新设计，要加入多个天线。Bain & Co的合伙人Darryn Lowe说，鉴于2019年网络覆盖并不完全，在网络成熟之前押注新设计的风险可能大于回报。
“当涉及到5G时，远比在手机上加一圈铝线要复杂的多，”他说。
其他买家与分析师表示，苹果对5G抱持更为谨慎的态度是合理的，苹果即使延后推出，也不太可能落后对手太多。
苹果等待其他对手先推出4G后再行跟进的决定，并没有对自己造成伤害。但Synchronoss Technologies执行长、曾任AT&T无线部门主管的Glenn Lurie表示，当时的情况是消费者往往每两年就会换机，而这样的周期已经拉长，可能促使买家想要一部更能够“防止过时”的手机。
“如果要决定购买一部打算使用30个月的手机，我的手机已经配备了5G的想法，会让人感觉很棒，”Lurie表示。
不过像现年22岁的北京学生李宏卓(音译)这类买家就表示，他对5G有兴趣，但不会是决定性因素，他愿意等这项技术经过实际测试与考验后再说。
他表示：“通常我对自己手机的需求是要能高速下载视频，或从聊天应用程序传输文件。(有了5G)这个速度会更快，但4G已经能够满足我的需求。”
“在5G上市稳定运作一段时间之后，或者除非他们停止提供4G(网络)，我才会真的会考虑换手机。”(路透社)
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