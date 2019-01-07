挺蔡英文遭蓝营支持者轰 蒋万安：九二共识确实存在

蔡英文总统在元旦谈话提出两岸交流的“四个必须”，国民党立委蒋万安日前呼应蔡总统说法，直言无法接受习近平的“一国两制”，引发广大回响，蒋万安今（7日）在脸书再次强调反对一国两制，直言“台湾不是香港”，但认为“九二共识”确实存在，不认同总统所说“台湾从未接受九二共识”说法。
因呼应蔡英文说法，引发社会议论，国民党立委蒋万安今在脸书上，针对自己的立场提出三点说明，蒋万安首先重申，“我反对『一国两制』，台湾不是香港，台湾多数民众也无法接受一国两制。”其次他强调，不论谁当总统，都必须遵守“中华民国宪法”，捍卫中华民国的主权与存在。
而对于“九二共识”议题，蒋万安却与总统意见相左，他认为“九二共识”确实存在，也是过去两岸交流的基础，“如果没有九二共识，过去两岸是如何交流的？”所以他无法接受蔡英文总统所说“台湾从未接受九二共识”的说法。
最后蒋万安向小英喊话，如果蔡总统不接受九二共识、甚至不承认九二共识的存在，请蔡总统拿出具体可行的两岸论述出来，而不是永远文青式的口号，对3年来的两岸僵局拿不出任何办法。（自由时报）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost