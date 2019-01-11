    • 2019年1月11日

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    土耳其决心出兵叙利亚：我们不必寻求任何人同意

    星期五, 一月 11, 2019

    中央社”10日报道，土耳其出兵叙利亚境内幼发拉底河东岸的行动箭在弦上，该国外长恰武什奥卢表示，这项行动与美国从叙撤军毫无关联，强调土耳其心意已决不必寻求任何人同意
    　　
    据报道，恰武什奥卢告诉土耳其新闻台NTV我们打击人民保护部队和库尔德工人党的军事行动跟美国要不要撤出没有关联。
    　　
    他说，土耳其总统埃尔多安早在美国总统特朗普决定从叙撤军前，便宣布将对叙利亚境内幼发拉底河东岸采取军事行动。
    　　
    恰武什奥卢说：我们不知道美国要撤军，不管他们撤不撤，我们都会去做必须做的事，那就是打击对我国家安全构成威胁的恐怖组织。

    长期以来，土美两国在叙利亚库尔德武装合法性问题上分歧严重。土方认为人民保护部队是土耳其反政府组织库尔德工人党的叙利亚分支，属于恐怖组织。而美军一直通过库尔德人主导的叙利亚民主军人民保护部队密切合作，打击极端组织伊斯兰国
    　　
    埃尔多安去年1212日宣布土耳其很快会跨境出兵，解救遭人民保护部队占领的地区。特朗普1219日宣布将撤离驻叙美军后，埃尔多安决定延后出兵，但仍强调消除叙北恐怖走廊的决心。
    　　
    白宫国家安全顾问博尔顿6日表示，美军撤离叙利亚东北部的条件包括击溃伊斯兰国残余势力，以及土耳其确保叙利亚民主军战士的安全。埃尔多安对美方提的撤军条件大为光火并拒绝接受。
    　　
    恰武什奥卢10日表示，埃尔多安将再就叙利亚议题与俄罗斯总统普京双边会谈，伊朗总统鲁哈尼也将在阿斯塔纳架构下参与会谈。他表示，会谈时间表将由莫斯科提出。

    　　
    土耳其、俄罗斯和伊朗2017年初发起在哈萨克首都阿斯塔纳举行叙利亚和平谈判，叙政府与反对派皆派代表参加，已举行多轮会议。

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