土耳其决心出兵叙利亚：我们不必寻求任何人同意

据 “ 中央社 ”10 日报道，土耳其出兵叙利亚境内幼发拉底河东岸的行动箭在弦上，该国外长恰武什奥卢表示，这项行动与美国从叙撤军毫无关联，强调 “ 土耳其心意已决 ” ， “ 不必寻求任何人同意 ” 。

据报道，恰武什奥卢告诉土耳其新闻台 NTV ： “ 我们打击 ‘ 人民保护部队 ’ 和库尔德工人党的军事行动跟美国要不要撤出没有关联。 ”

他说，土耳其总统埃尔多安早在美国总统特朗普决定从叙撤军前，便宣布将对叙利亚境内幼发拉底河东岸采取军事行动。

恰武什奥卢说： “ 我们不知道美国要撤军，不管他们撤不撤，我们都会去做必须做的事，那就是打击对我国家安全构成威胁的恐怖组织。 ”





长期以来，土美两国在叙利亚库尔德武装合法性问题上分歧严重。土方认为 “ 人民保护部队 ” 是土耳其反政府组织库尔德工人党的叙利亚分支，属于 “ 恐怖组织 ” 。而美军一直通过库尔德人主导的 “ 叙利亚民主军 ” 与 “ 人民保护部队 ” 密切合作，打击极端组织 “ 伊斯兰国 ” 。

埃尔多安去年 12 月 12 日宣布土耳其很快会跨境出兵，解救遭 “ 人民保护部队 ” 占领的地区。特朗普 12 月 19 日宣布将撤离驻叙美军后，埃尔多安决定延后出兵，但仍强调消除叙北 “ 恐怖走廊 ” 的决心。

白宫国家安全顾问博尔顿 6 日表示，美军撤离叙利亚东北部的条件包括击溃 “ 伊斯兰国 ” 残余势力，以及土耳其确保 “ 叙利亚民主军 ” 战士的安全。埃尔多安对美方提的撤军条件大为光火并拒绝接受。

恰武什奥卢 10 日表示，埃尔多安将再就叙利亚议题与俄罗斯总统普京双边会谈，伊朗总统鲁哈尼也将在阿斯塔纳架构下参与会谈。他表示，会谈时间表将由莫斯科提出。

土耳其、俄罗斯和伊朗 2017 年初发起在哈萨克首都阿斯塔纳举行叙利亚和平谈判，叙政府与反对派皆派代表参加，已举行多轮会议。





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