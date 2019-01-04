进军歌坛?奥巴马登上Billboard最热R&B歌曲榜单

奥巴马的名字登上了美国知名音乐排行榜公告牌 (Billboard) 的热门 R&B 歌曲榜单，还取得了不错的成绩。你没听错，就是美国前总统奥巴马。





据 CNN 、今日美国等美媒报道，美国前总统奥巴马近日在歌唱领域 “ 崭露头角 ” ，而这一切要归功于美国作曲家林 - 曼努埃尔⋅米兰达 (Lin-Manuel Miranda) 。他将奥巴马在华盛顿的告别演说混入了自己创作的歌曲 “One Last Time (44 Remix)” 中，这首歌登上了 Billboard 最热 R&B 歌曲榜单，名列第 22 位，奥巴马的名字也被列在歌手署名处。





美国作曲家林 - 曼努埃尔⋅米兰达创作的歌曲 “One Last Time (44 Remix)” 。 ( 今日美国 )

美国中文网报道称，这首歌中，除了加入的奥巴马声音外，还加入了其他两位美国歌手克里斯托弗⋅杰克逊 (Christopher Jackson) 、贝贝⋅温斯 (BeBe Winans) 的声音。这首歌曲名字中的数字 44 ，也取自奥巴马是第 44 任美国总统的寓意。

据了解，这首歌曲于 2018 年 12 月 22 日发布，在 12 月 27 日结束的那一周，在美国取得了 30.7 万次网络播放和 9000 次出售下载的成绩。

早在

2012

年，奥巴马就曾在纽约阿波罗剧院的一场竞选活动中演唱过歌曲

“

让我们待在一起

”(Let's Stay Together)

，他还曾在做客电视节目《吉米今夜秀》时表演过慢节奏

R&B

即兴说唱。（环球网）

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