    • 2019年1月4日

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    进军歌坛?奥巴马登上Billboard最热R&B歌曲榜单

    星期五, 一月 04, 2019

    奥巴马的名字登上了美国知名音乐排行榜公告牌(Billboard)的热门R&B歌曲榜单，还取得了不错的成绩。你没听错，就是美国前总统奥巴马。

    CNN、今日美国等美媒报道，美国前总统奥巴马近日在歌唱领域崭露头角，而这一切要归功于美国作曲家林-曼努埃尔⋅米兰达(Lin-Manuel Miranda)。他将奥巴马在华盛顿的告别演说混入了自己创作的歌曲“One Last Time (44 Remix)”中，这首歌登上了Billboard最热R&B歌曲榜单，名列第22位，奥巴马的名字也被列在歌手署名处。

    美国作曲家林-曼努埃尔⋅米兰达创作的歌曲“One Last Time (44 Remix)”(今日美国)
    　　
    美国中文网报道称，这首歌中，除了加入的奥巴马声音外，还加入了其他两位美国歌手克里斯托弗⋅杰克逊(Christopher Jackson)、贝贝⋅温斯(BeBe Winans)的声音。这首歌曲名字中的数字44，也取自奥巴马是第44任美国总统的寓意。
    　　
    据了解，这首歌曲于20181222日发布，在1227日结束的那一周，在美国取得了30.7万次网络播放和9000次出售下载的成绩。
    　　
    早在2012年，奥巴马就曾在纽约阿波罗剧院的一场竞选活动中演唱过歌曲让我们待在一起”(Let's Stay Together)，他还曾在做客电视节目《吉米今夜秀》时表演过慢节奏R&B即兴说唱。（环球网）

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