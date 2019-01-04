进军歌坛?奥巴马登上Billboard最热R&B歌曲榜单

奥巴马的名字登上了美国知名音乐排行榜公告牌(Billboard)的热门R&B歌曲榜单，还取得了不错的成绩。你没听错，就是美国前总统奥巴马。
据CNN、今日美国等美媒报道，美国前总统奥巴马近日在歌唱领域“崭露头角”，而这一切要归功于美国作曲家林-曼努埃尔⋅米兰达(Lin-Manuel Miranda)。他将奥巴马在华盛顿的告别演说混入了自己创作的歌曲“One Last Time (44 Remix)”中，这首歌登上了Billboard最热R&B歌曲榜单，名列第22位，奥巴马的名字也被列在歌手署名处。
美国作曲家林-曼努埃尔⋅米兰达创作的歌曲“One Last Time (44 Remix)”。(今日美国)
美国中文网报道称，这首歌中，除了加入的奥巴马声音外，还加入了其他两位美国歌手克里斯托弗⋅杰克逊(Christopher Jackson)、贝贝⋅温斯(BeBe Winans)的声音。这首歌曲名字中的数字44，也取自奥巴马是第44任美国总统的寓意。
据了解，这首歌曲于2018年12月22日发布，在12月27日结束的那一周，在美国取得了30.7万次网络播放和9000次出售下载的成绩。
早在2012年，奥巴马就曾在纽约阿波罗剧院的一场竞选活动中演唱过歌曲“让我们待在一起”(Let's Stay Together)，他还曾在做客电视节目《吉米今夜秀》时表演过慢节奏R&B即兴说唱。（环球网）
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