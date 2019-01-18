美国男子想用反坦克火箭袭击白宫：要跟FBI买装备

美联社 1 月 16 日报道称，美国联邦调查局（ FBI ） 16 日在佐治亚州亚特兰大市附近的卡名镇逮捕一名 21 岁男子，该男子涉嫌策划使用反坦克火箭袭击白宫。





佐治亚州一名地区检察官表示，被捕男子名叫塔赫布，佐治亚州卡明市人，他试图用车子和一名 FBI 卧底特工交换枪支和炸药，以袭击白宫及其他联邦政府建筑。塔赫布的袭击目标包括白宫、华盛顿纪念碑、林肯纪念堂、自由女神像等。

文件指出， 2018 年一个认识塔赫布的人向警方提供信息说，塔赫布接受了激进主义。警方随后通知了联邦调查局。塔赫布据称告诉一位 FBI 卧底特工，他想用枪、手榴弹、自制炸弹和其他武器展开攻击行动，以制造尽可能大的破坏。

塔赫布声称，他计划从后门小路进入白宫，以免引起安保人员的注意。在潜入白宫后，他将使用反坦克火箭筒炸开 1 扇门，然后尽可能多的杀伤其中的人员。





美调查部门表示，塔赫布从未开过枪，但可以轻松地掌握武器使用方法，并称他曾浏览过有关手榴弹投掷和爆炸的视频。

另据调查人员说，目前没有证据显示塔赫布隶属于任何恐怖组织。

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