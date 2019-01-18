越南总理首次公开表示:愿意举办第二次“特金会”

越南总理阮春福表示，越南愿意举办朝美第二次峰会。

据联合早报网 1 月 18 日报道，美国总统特朗普与朝鲜领导人金正恩的第二次峰会传出有望在越南首都河内举行，越南总理阮春福 18 日首次公开表示，愿意接待两国领导人。





阮春福在接受彭博社采访时表示： “ 我们不知道最终决定。但是，如果在这里举行，我们将尽力确保峰会圆满落成。 ” 他还说： “ 越南在经济贸易以及其他领域上都与美国有良好的合作关系。 ”

一名匿名的越南政府消息人士告诉法新社，尽管还没有任何 “ 官方决定 ” ，但峰会的 “ 后勤准备工作 ” 已经开始进行， “ 越南方面已准备好当东道主，但这不是由我们自行决定。 ”

路透社 18 日援引消息人士称，金正恩定于越方 2 月 4 日至 8 日春节假期过后访问越南。朝美领导人去年 6 月在新加坡首次会晤。双方虽然都展望第二次会晤，迄今没有确定日程。

朝鲜劳动党中央委员会副委员长金英哲当地时间

17

日抵达美国首都华盛顿，据韩联社报道，金英哲

18

日可能会晤美国国务卿蓬佩奥，就第二次

“

金特会

”

的具体日程和议题进行磋商。此外，金英哲还将拜访美国总统特朗普，并转交金正恩的亲笔信。

Twitter

sgnypost





