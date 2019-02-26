智能手机步入折叠时代 但高价位让人望机兴叹

在智能手机制造商一门心思想改变一成不变的外型，并重振销售之际，屏幕可弯曲与折叠的手机本周勾勒出智能手机的未来。
不过，在巴塞罗那世界移动大会(Mobile World Congress)上想要拥有屏幕可前后折叠的华为新机Mate X的人，很快就感到失望。
华为Mate X折叠手机一现身，马上博得满堂彩，不过当每部2,299欧元(2,600美元)的价格公布后，让人都要哭了出来，虽然其包含5G连接功能。
这比三星电子上周推出的折叠手机Galaxy Fold的要价高出一截。Galaxy Fold将于4月在部分市场开售，每支起价1,980美元。在巴塞罗那的世界移动大会会场，华为Mate X被当成博物馆艺术品般陈列在玻璃柜中。
尽管请勿碰触的展示姿态，表明这两家公司都还没有一部让消费者容易入手的设备，但CCS Insight首席研究主管Ben Wood表示，2019年将成为折叠手机元年，他并表示屏幕可折叠手机的新模式仍在学步期。
“但我们处在可弯曲屏设备的石器时代；这是一个全新的试验阶段，过去10年我们一直看到的是海量相同的智能手机。”
智能手机生产商一直在尝试创新，以说服消费者升级已经能满足多数需求的设备，希望借此扭转销售下滑趋势。
市场分析机构Canalys表示，尽管更多厂商将很快跟进、推出各自的可折叠屏手机，但2019年可折叠手机不会成为主流。Canalys补充称，可折叠手机仍将是奢侈品，今年全球出货量料少于200万部。
研究公司Gartner表示，2018年手机市场萎缩了1.2%，不过2019年料增长1.6%，受中国、美国和西欧这几个最大和最饱和市场的换机周期推动。
**为5G做准备**
分析师称，鉴于下一代5G移动网络2023年以前在美国和中国、以及2026年以前在欧洲不会普及，绝大多数消费者将购买最新的4G设备，比如三星新机型盖乐世(Galaxy)S10。
尽管如此，LG等制造商渴望展示他们可以在4G智能手机上应用5G技术，但大部分企业未披露产品发布或定价信息。
中国手机生产商一加在展会上展出一台5G手机，通过5G连接运行视频游戏，但参观者只能透过展示柜一瞥手机屏幕。
“我们相信，我们将是首批在欧洲推出商用5G手机的厂商之一，”一加联合创始人裴宇称，并称这将在2019年上半年实现。
小米集团(1810.HK)公布了其首款5G手机的定价信息。国际数据资讯(IDC)的数据显示，上季度小米的智能手机发货量排在全球第五位。
“小米以599美元的价格打响了发令枪。其他手机生产商可能要哭了，”Wood说，并称索尼、LG等规模较小的生产商可能难以在5G业务上赢得一席之地。
索尼(6758.T)没有展示5G设备，而是依托它所拥有的大型好莱坞工作室，发布了新一代Xperia手机，配置了21:9的长条屏幕，适合观看电影和Netflix(网飞)的内容。(路透社)_____________
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