智能手机步入折叠时代 但高价位让人望机兴叹

在智能手机制造商一门心思想改变一成不变的外型，并重振销售之际，屏幕可弯曲与折叠的手机本周勾勒出智能手机的未来。





不过，在巴塞罗那世界移动大会 (Mobile World Congress) 上想要拥有屏幕可前后折叠的华为新机 Mate X 的人，很快就感到失望。





华为 Mate X 折叠手机一现身，马上博得满堂彩，不过当每部 2,299 欧元 (2,600 美元 ) 的价格公布后，让人都要哭了出来，虽然其包含 5G 连接功能。





这比三星电子上周推出的折叠手机 Galaxy Fold 的要价高出一截。 Galaxy Fold 将于 4 月在部分市场开售，每支起价 1,980 美元。在巴塞罗那的世界移动大会会场，华为 Mate X 被当成博物馆艺术品般陈列在玻璃柜中。





尽管请勿碰触的展示姿态，表明这两家公司都还没有一部让消费者容易入手的设备，但 CCS Insight 首席研究主管 Ben Wood 表示， 2019 年将成为折叠手机元年，他并表示屏幕可折叠手机的新模式仍在学步期。





“ 但我们处在可弯曲屏设备的石器时代；这是一个全新的试验阶段，过去 10 年我们一直看到的是海量相同的智能手机。 ”





智能手机生产商一直在尝试创新，以说服消费者升级已经能满足多数需求的设备，希望借此扭转销售下滑趋势。





市场分析机构 Canalys 表示，尽管更多厂商将很快跟进、推出各自的可折叠屏手机，但 2019 年可折叠手机不会成为主流。 Canalys 补充称，可折叠手机仍将是奢侈品，今年全球出货量料少于 200 万部。





研究公司 Gartner 表示， 2018 年手机市场萎缩了 1.2% ，不过 2019 年料增长 1.6% ，受中国、美国和西欧这几个最大和最饱和市场的换机周期推动。





** 为 5G 做准备 **





分析师称，鉴于下一代 5G 移动网络 2023 年以前在美国和中国、以及 2026 年以前在欧洲不会普及，绝大多数消费者将购买最新的 4G 设备，比如三星新机型盖乐世 (Galaxy)S10 。





尽管如此， LG 等制造商渴望展示他们可以在 4G 智能手机上应用 5G 技术，但大部分企业未披露产品发布或定价信息。





中国手机生产商一加在展会上展出一台 5G 手机，通过 5G 连接运行视频游戏，但参观者只能透过展示柜一瞥手机屏幕。





“ 我们相信，我们将是首批在欧洲推出商用 5G 手机的厂商之一， ” 一加联合创始人裴宇称，并称这将在 2019 年上半年实现。









“ 小米以 599 美元的价格打响了发令枪。其他手机生产商可能要哭了， ”Wood 说，并称索尼、 LG 等规模较小的生产商可能难以在 5G 业务上赢得一席之地。





6758.T) 5G 设备，而是依托它所拥有的大型好莱坞工作室，发布了新一代 Xperia 手机，配置了 21:9 的长条屏幕，适合观看电影和 Netflix( 网飞 ) 的内容。 ( 路透社 ) 索尼没有展示设备，而是依托它所拥有的大型好莱坞工作室，发布了新一代手机，配置了的长条屏幕，适合观看电影和网飞的内容。路透社

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