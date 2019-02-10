台湾华航飞行员罢工进入第三天 谈判破局诸多航班取消

台湾的中华航空飞行员星期天（2月10日）进入第3天罢工。劳资双方星期六再次进行闭门协商但无法取得共识，导致华航宣布星期天取消16个航班，星期一也将有一个航班被取消。罢工期间成千上万旅客受到影响，扰乱了春节期间的航运。
华航机师工会于8日启动罢工，目前参与罢工的飞行员将近500人，占华航飞行员总数30%。罢工诉求包括：疲劳航班增派人力；副驾驶升训透明化，保障国籍机师招募与培训；禁止对工会会员秋后算账；撤换破坏劳资关系主管；保障第13个月全薪，并纳入团体协约，只限工会会员享有。
华航表示，愿意继续进行协商，但说工会在谈判中提出的要求与对公众的说法有出入。由于周六在台湾交通部进行6个小时的谈判破局，星期天华航机师工会继续罢工，曾表示能维持90%飞运能力的资方则仍称要对旅客负责。
2016年华航飞行员为取得较好工作条件进行首次罢工，那次罢工维持了24小时。这次罢工适逢春节期间造成许多旅客不便。被取消的航班包括飞往香港，曼谷，洛杉矶，马尼拉和东京的班机。其中大部分从台湾主要的桃园国际机场起飞。
1959年成立的华航曾有官方背景，目前拥有波音，空中巴士等各型航机89架，平均机龄8.5年，是台湾两大航空公司之一。
台湾的机师工会最初只有华航飞行员。2016年台风梅姬来袭，台湾另一家主要航空公司长荣坚持在台风天起飞，促使长荣航空飞行员为自身劳动权利组织工会，成立机师工会长荣分会。这次发动罢工的是机师工会的华航分会机师。（美国之音）
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