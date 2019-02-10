中国的“宫斗剧”被问罪

中共北京市委机关报《北京日报》最近刊登《宫斗文化的负面影响不容小觑》的文章，针对的是热播的中国“宫斗剧”，即《如懿传》和《延禧攻略》等。
有关资料说，古装宫斗剧《如懿传》讲述如懿与乾隆皇帝从恩爱相知，到迷失破灭的婚姻历程。《延禧攻略》讲述宫女璎珞化解宫廷困难，最终成为乾隆盛世的令贵妃。
《北京日报》文章为宫斗戏开列的罪状为：“热衷追崇皇族生活方式”，“精心演绎宫斗情节，恶化当下社交生态”，“与中国当前提倡的社会主义核心价值观格格不入”，“不吝美化帝王臣相，淡化今朝英模光辉”，“宣扬奢华享乐之风”，以及“片面追逐商业利益，弱化正面精神引导”。
报道说，中国内地宫斗剧大热始于2010年的《美人心计》，2011年《甄嬛传》上映后，更是创下傲人收视率。
中国问题学者胡星斗对美国之音说：“对宫廷戏进行一定的限制，或者说是引导也是必要的。人们说，中国的电视上几乎都是帝王将相，折射出人们对现实的无奈。中国的电影也是宫斗的，或是纯粹娱乐的。我们很少见到西方那种有科技创意以及包含人类大爱的（作品）。”
博谈网的报道说，马克思和共产党主张斗争哲学，宫斗剧主题也在于“斗”，中共高层的内斗也时有传闻。报道援引网友的话说，宫斗剧怎么比得上“党斗剧”？宫斗与中共党内大大小小文斗武斗相比，是小巫见大巫，其惨烈程度、死亡人数之多，有天壤之别。有网友认为，宫斗剧可能被认为“影射中南海”。还有网友说，尔虞我诈、勾心斗角、媚上欺下的剧情，是中国社会“百分之百相写照”！
胡星斗说，中国式宫斗的根源，是中国社会人治的千年传统：“根源还不在于没有限制，根源在于人治的土壤，皇权专制主义的思想源远流长，而且得不到有效的反思、批判和遏制，这才是这个事情的根本。”
多维新闻的文章说，北京市委党报的这些观点无疑不透露着极左思维的束缚，直接将影视作品上升为政治和意识形态的问题，大有将这些民众喜爱的题材剧，扣上帽子一棍子打死的势头。宫斗剧尽管有些俗气，缺乏艺术性和现实关怀，却无伤大雅，符合当下多数中国民众的审美。
新加坡联合早报就《北京日报》的舆论导向文章做了网上调查，题目是：宫斗剧收视大热之际，北京官媒列举其“五宗罪”，你的看法如何？截至2月8日，49.97%的受访者认为：“宫斗剧美化封建社会，容易使人三观不正”；15.57%的受访者认为：“文艺批评无可厚非，但反对上纲上线；7.73%的受访者说：“莫名其妙，不让人看宫斗，难道天天看抗日神剧吗？”
所谓“抗日神剧”或“抗日雷剧”，是中国大陆网路文化当下对一类中国抗日战争题材电视剧的称呼。有评论说，抗日神剧“经常不合历史，以夸张、神奇的剧情获取观众的欢心”，导致观众对其他的抗战题材影视剧“敬而远之”。不过，与其他类型电视剧相比，抗日神剧因为“政治正确”，更容易通过中国大陆的政府审查。（美国之音）
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