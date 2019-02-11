华为威胁要对捷克安全机构采取法律行动

中国通信设备巨头华为威胁说，如果捷克网络安全机构不撤回有关华为对捷克关键的基础设施构成风险的警告，华为将对其采取法律行动。华为要求捷克当局在2月14日之前收回这一警告。
去年12月，捷克国家网络与信息安全局发出警告，称华为的设备可能对捷克的安全构成威胁。捷克总理巴比什12月18日星期二下令，禁止政府内阁办公室的工作人员继续使用中国华为公司生产的手机产品。
此前，路透社说，捷克网络安全机构的警告意味着，捷克160多个负责管理当地重要基础设施建设的国营和私营公司要重新评估华为设备可能构成的安全风险。
星期五（2月8日），捷克报纸Dennik N 发表了华为给捷克网络和信息安全局局长纳夫拉蒂尔和捷克总理巴比的一封信，威胁要采取法律行动。
这封信说，“华为不会像警告中所言构成网络安全威胁。根据中国的法律，华为没有义务在他们的产品中安装后门或间谍软件，华为永远不会同意这种要求”。信中指出，鉴于捷克国家网络与信息安全局发布有关使用华为技术构成危险的警告，华为准备通过法庭和国际仲裁来维护自身的利益。
华为在捷克子公司总经理卡泽亚说，捷克网络安全部门没有提供不法行为的具体证据，造成华为业务受损，名誉被损害。
在去年12月捷克当局发出这一警告之后，华为坚决否认有关对捷克国家安全构成威胁的指控，否认其设备会构成网络安全隐患，要求捷克网络安全机构收回其发出的警告，否则将采取各种选项的行动。华为要求捷克国家信息和网络安全署拿出有关证据。否则，不要在没有任何证据的情况下诋毁华为的声誉。
美国、澳大利亚和新西兰等国家已经禁止华为参与他们的5G网络建设。尽管美国官员没有拿出有关华为技术构成安全风险的具体例证，但是根据中国2017年通过的国家情报法第十四条的规定，国家情报机构可以“要求有关机关、组织和公民提供必要的支持、协助和配合。”
这被认为是捷克网络和信息安全局去年12月对华为技术发出警告的依据之一。（美国之音）
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