不顾美国警告 泰国推出东南亚地区首个华为5G测试台

在美国敦促盟友禁止中国的华为公司参与下一代5G移动网络建设之际，美国在亚洲最早的盟国泰国星期五推出华为5G测试台。这将是电信巨头华为在东南亚地区的第一个5G测试台。
据路透社报道，泰国数字经济与社会部长披切表示，泰国与华为在5G测试台方面的合作，并不意味着泰国不担心安全问题。测试台处于试验阶段，泰国可以做出观察，这对外界确认或否认针对华为产品安全指控有帮助。
华为产品正在面临全球的质疑，担心华为与中国军方关系密切并且受中国政府操控，其技术和产品可被中国政府用来从事间谍活动。中国政府和华为都否认这种指控。
报道表示，华为公司已在全球签署了30个5G商业合同，但是还没有和泰国签署5G合同。
据知情业内消息人士透露，华为正在与泰国几家主要电信运营商磋商，争取赶在泰国明年12月推出5G网络前，与当地企业建立起合作伙伴关系。
此外，诺基亚、爱立信和泰国的电信商也在泰国设立了5G实验室。
报道还表示，在被问及美国是否已就禁用华为产品事宜接触泰国时，泰国数字经济与社会部长披切表示不知情。
美国驻曼谷大使馆发言人表示，美国倡导安全的电信网络和供应链，应该远离那些可能受到外国政府控制或不当影响而构成未经授权侵入和恶意网络活动风险的供应商。美国一贯敦促盟国及伙伴考虑类似的风险，保持警惕，确保他们电信网络和供应链的安全。（美国之音）
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