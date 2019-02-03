特朗普预计将于3月与习近平会晤 可能敲定美中贸易协议最终要点

路透华盛顿2月22日 - 美国总统特朗普周五表示，他预计将很快同中国国家主席习近平会面，并表示他们可能敲定贸易协议的最终要点。
特朗普表示，最大的贸易决定将由他和习近平主席做出。他与习近平的会晤可能于3月在马阿拉戈举行。目前全球最大的两个经济体正在举行磋商，以争取在3月1日最后期限前达成协议，缓解双方的贸易紧张局势。
中国国务院副总理刘鹤表示，他向特朗普转达了习近平主席的口信。习近平在写给特朗普的信中称，谈判人员已经取得了重大进展，希望双方加倍努力，相向而行。
刘鹤从中方的角度表示，我们认为达成协议的可能性很大。
特朗普则表示，美国和中国的贸易磋商进展非常好，他认为达成协议的可能性很大。如果达成协议，就没必要上调关税。
特朗普称，这轮磋商已经被延长，因为会谈取得了进展。他还表示，如果他看到磋商取得进展，延长3月1日最后期限就没什么不妥，且他倾向于这么做。不过，特朗普指出，任何延期都不会太长。
美国贸易代表莱特希泽称，美国和中国在一些非常重要的结构性问题和采购方面取得了进展，在强制技术转让方面取得了很多进展，但还有一些巨大的障碍。
美国财长努钦表示，刘鹤和他的团队同意将访问时间延长两天，以便继续谈判。他还表示，他可能建议3月与习近平会晤，但要看未来几天的进展如何。
努钦称，他们已经就汇率问题达成了一项强有力的协议。
但美国商务部长罗斯表示，要与中国达成贸易协议还有很多工作要做。
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