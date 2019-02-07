刘谦春晚《魔壶》穿帮 助手当众换壶全场观众当托



离开中国央视的“春晚”舞台6年之后，中国台籍魔术师刘谦日前再次登上“春晚”表演魔术。这次他声称观众想喝什么饮料他都能够通过一个小水壶“变出来”。事后有网友将在现场偷拍的视频曝光，原来是刘谦的助手当众换了水壶而摄影师故意避开了这个场面而已。真相曝光后网络上顿时一片嘲讽之声，有网友笑称这是“见证眼瞎的时刻”。





当地时间2月4日是中国传统新年前的除夕夜，中共央视照例组织了一台“春节联欢晚会”。在今年的《春晚》中，刘谦表演了一场名为《魔壶》的魔术。





42岁的刘谦一登台先强调，今次表演的魔术《魔壶》是自己３５年来“最神奇的”一个表演。他先请了两位观众上台配合表演，并反覆强调不是节目组安排的，自己同他们“根本就不认识”。两位“观众”检查完茶壶和杯子后声称这都是普通的水壶和杯子。然后刘谦就当众倒入普通的水，过了一会儿，再倒出时就先后变成了红葡萄酒和白葡萄酒。





在观众的掌声中，刘谦得意地宣称，现场的观众随便请一位，只要想好要饮何种饮品，他就立即能变得出来。





接着刘谦抽中一位先生，让他提要求。当这位先生提出自己最想饮的是“老北京豆奶”后，刘谦露出为难的表情磨蹭了一会儿，接着又当众从小水壶中倒出了一杯豆奶。在此过程中，摄影师的镜头一直对准刘谦和那名配合表演的观众先生的表情，而刘谦拿着水壶的手根本就不在摄影镜头之中。





最后，刘谦看似“随机”又选中一位女士上台，请这位女士用一只手托着他的“魔壶”，然后用心去“想”自己想要的饮品的形状、味道、颜色等，但不要说出来。然后刘谦宣称自己接受到这位女士的讯息，并为她“变出”了一杯热红茶，之后又从壶中“变出”了沙糖。至此，节目在现场掌声中结束。





不过，事后有在现场观看演出的观众把自己偷拍的现场视频上传到网络上公开，并指点众网友注意关节细节——原来，刘谦表演的这一段《魔壶》魔术，竟然是趁着刘谦与配合他演出的“观众”对话调侃之际，由助手偷偷把刘谦右手提着的小水壶换上了事先装入了“观众”所点饮品的另一只小水壶而已。





最荒谬的还是，助手蹲在摄影机旁边换水壶的动作是当众进行的，其实现场的观众（尤其是坐在靠前位置的观众）完全可以把这个换壶过程看得一清二楚，但所有现场的观众都假装没发现，看来，这场表演哄骗的对象只是电视机前看不到完整镜头的观众而已。





真相被揭穿后，立即引发网络上调侃嘲讽的热潮。





有中国网友笑称：原本以为配合的那个观众是暗桩，结果原来整场观众都是暗桩，考验的根本是现场“观众”的演技。





有网友失望地批评说：“这也可以？这哪是见证『奇迹的时刻』？根本就是见证『眼瞎的时刻』嘛！”





刘谦在表演魔术时，一直有一个经典口号就是“见证奇迹的时刻”到了。





还有网友发贴称，这样的表演实在有辱“魔术师”这个身份，只能说那是“见证低级的时刻”。

网友not_bad留言称：“晕。到网上看看现场视频，再can’t agree more不行么？在摄像机边上助手换的壶，摄像机和前排观众看得清清楚楚。在看一下录播，电视上的画面，前排一个观众『看呆』了。”





网友Boxiaoliu在相关报导下评论道：“也许有不服的会跳出来说，有本事你也像刘谦一样变酒变茶，呵呵，这个神壶魔术我绝对会变，而且城里的人人会变。但没人敢用人格担保吧，这种摄像机魔术不需要任何手法和技巧，就和拍电视剧西游记一样。”





也有网友留言替刘谦叫屈：“魔术就是一种娱乐表演。看的是创意、手法以及愉悦观众的能力（包括语言的配合）。计较其真假很无聊！”





但随即有网友留言对杠道：“这种联合场内观众一起欺骗电视观众的不是魔术，连戏法都不叫，是不折不扣的大骗局。否则电影导演都可以自称魔术师了，里面的人都能飞天了。”





还有网友揭秘称，刘谦使用的那个“魔壶” 其实有机关，本身就是一个壶能够装两种饮料，所以变红白葡萄酒时不需要换壶，但之后要变“老北京豆奶”和“热红茶”就需要换一只“魔壶”了。

另有网友指出，刘谦这套魔术早前在湖南台就曾经表演过类似的桥段，质疑他怎么冒着轻易就会被拆穿的风险在中共央视的“春晚”上又来表演一遍？





有中国网友发帖称，就在“春晚”表演的当晚，淘宝网上就有卖家开卖“水壶”道具，并在广告上强调跟刘谦在春晚的表演是同一款同一套“魔壶”。





网上还有观众称，2018年芒果台的春晚上就已经表演过这个“魔术”了，刘谦这次完全是在“炒陈饭”，没有任何新意。





有网友指出，实际上早在36年前，英国魔术师保罗•丹尼尔斯就在1983年圣诞节表演过这个魔壶的把戏，当时保罗手持一只巨大的热水壶，从里面依次倒出了白葡萄酒、红葡萄酒、香槟、橙汁、鸡尾酒、牛奶、可乐、啤酒、朗姆酒……那场面比刘谦这个显然“更高级” 、“更神奇”。

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